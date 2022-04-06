"Если спортсмен сейчас находится в РФ, в Украине ему не место", — Вадим Гутцайт

Министр молодежи и спорта Украины анонсировал масштабные разбирательства со спортсменами, которые не поддержали страны во время военного вторжения России.

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Отсутствие гражданской позиции у украинских спортсменов во время войны в стране может привести к дисциплинарным последствиям. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире телеканала Xsport.

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По словам чиновника, в нынешних обстоятельствах каждый украинский спортсмен должен определиться, какую сторону он поддерживает. Вадим Гутцайт считает недопустимым пребывание украинских спортсменов на территории Российской Федерации во время военной агрессии этой страны против Украины. Отсутствие позиции по вопросу российско-украинской войны также будет поводом для разбирательства после войны.

"Уверен, что после войны этим спортсменам не место в сборной Украины. Если они не выражают поддержку Украине и находятся на территории страны-агрессора, то им не место тут. По окончании войны над этим вопросом мы будем работать", — сказал Вадим Гутцайт..

Ярким примером такого спортсмена является бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук, который продолжает работать в петербургском клубе "Зенит" и не выражать свою позицию относительно войны России против Украины. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ уже лишил Тимощука всех званий и наград, тренерской лицензии, а также исключил из реестра игроков национальной сборной Украины.

Помимо Тимощука продолжает выступать в московском "Динамо" украинский защитник Иван Ордец. В свою очередь, Ярослав Ракицкий, выступавший за "Зенит", и Андрей Воронин, работавший тренером в ФК "Динамо" Москва, разорвали контракты с клубами и покинули Россию.

Ранее Фокус рассказывал о скандале в украинском биатлоне. По словам спортсменки Кристины Ковалевой, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак лично вывез натурализованных российских биатлонистов на территорию страны агрессора. Ранее Брынзак заявлял, что натурализованные российские биатлонисты уже находились на территории РФ в момента начала военного вторжения Росссии на территорию Украины 24 февраля 2022 года.