Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования из-за выступлений россиян и белорусов, — Минспорта

Глава ведомства Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены готовы блокировать выступления российских и белорусских спортсменов в том случае, если последних допустят к соревнованиям.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены готовы блокировать выступления спортсменов из России и Беларуси, если последние будут допущены к соревнованиям. Об этом он написал у себя в Facebook.

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Гутцайт отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли уже более 70 украинских спортсменов и тренеров. Однако представители России и Беларуси продолжают выступать на международных соревнованиях под нейтральным белым флагом, чем заявляют о себе на международной арене.

"Это недопустимо! Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с убийством украинцев или открыто это поддерживают", — отметил министр. — "В случае допуска спортсменов РФ и Беларуси к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие соревнования. Мир не имеет права забывать войну, которую начала Россия против Украины!"

Спортивные санкции в отношении России и Белоруссии

Ранее было введено 125 спортивных санкций в отношении российских и белорусских спортсменов. Из них:

43 санкции — олимпийские виды спорта;

68 санкций — неолимпийские виды спорта;

12 санкций — паралимпийские виды спорта;

2 санкции — общие для олимпийских и неолимпийских.

Россиянам и белорусам запретили участвовать во Всемирных играх-2022. Российские и белорусские сборные отстранили от участия в зимних Паралимпийских Играх и летних Дефлимпийских Играх.

Среди введенных санкций спортивных организаций UEFA, Европейская спортивная организация глухих (EDSO), крупнейшие международные спортивные федерации: по баскетболу (FIBA), теннису (ITF), каратэ (WKF), тхэквондо (ITF) и т.д.

Ранее Вадим Гутцайт заявлял, что " если спортсмен находится на территории России, ему не место в Украине " и анонсировал масштабные разбирательства по поводу тех спортсменов, которые не поддержали Украину за время полномасштабного вторжения РФ.