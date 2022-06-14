Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования из-за выступлений россиян и белорусов, — Минспорта
Глава ведомства Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены готовы блокировать выступления российских и белорусских спортсменов в том случае, если последних допустят к соревнованиям.
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены готовы блокировать выступления спортсменов из России и Беларуси, если последние будут допущены к соревнованиям. Об этом он написал у себя в Facebook.
Гутцайт отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли уже более 70 украинских спортсменов и тренеров. Однако представители России и Беларуси продолжают выступать на международных соревнованиях под нейтральным белым флагом, чем заявляют о себе на международной арене.
"Это недопустимо! Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с убийством украинцев или открыто это поддерживают", — отметил министр. — "В случае допуска спортсменов РФ и Беларуси к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие соревнования. Мир не имеет права забывать войну, которую начала Россия против Украины!"
Спортивные санкции в отношении России и Белоруссии
Ранее было введено 125 спортивных санкций в отношении российских и белорусских спортсменов. Из них:
- 43 санкции — олимпийские виды спорта;
- 68 санкций — неолимпийские виды спорта;
- 12 санкций — паралимпийские виды спорта;
- 2 санкции — общие для олимпийских и неолимпийских.
Россиянам и белорусам запретили участвовать во Всемирных играх-2022. Российские и белорусские сборные отстранили от участия в зимних Паралимпийских Играх и летних Дефлимпийских Играх.
Среди введенных санкций спортивных организаций UEFA, Европейская спортивная организация глухих (EDSO), крупнейшие международные спортивные федерации: по баскетболу (FIBA), теннису (ITF), каратэ (WKF), тхэквондо (ITF) и т.д.
Ранее Вадим Гутцайт заявлял, что " если спортсмен находится на территории России, ему не место в Украине " и анонсировал масштабные разбирательства по поводу тех спортсменов, которые не поддержали Украину за время полномасштабного вторжения РФ.