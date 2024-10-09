Французький екстремал побив світовий рекорд зі смертельних стрибків у воду (відео)

Французький сміливець Ком Жирардо встановив новий світовий рекорд із Dods Diving — оригінального норвезького стилю смертельних стрибків у воду. Він зістрибнув зі скелі заввишки 44,3 метра.

Related video

22-річний француз Ком Жирардо стрибнув із водоспаду Ла-Сімбарра недалеко від міста Альдеакемада в центральній Іспанії в надзвичайно вітряну погоду, намагаючись побити світовий рекорд із дайвінгу Dods Diving — оригінального норвезького стилю пірнання. Про це пише Daily Mail.

"Приєднатися до клубу 40 [метрів] було моєю метою відтоді, як я встановив свій останній світовий рекорд на 36 метрах, і після восьмимісячного планування, з усіма його злетами й падіннями, це нарешті сталося", — написав уродженець Бордо в соцмережі.

Політ із такої висоти тривав лише три секунди.

Жирардо, який займається дайвінгом уже п'ять років, розповів, що місяці, які передували його зануренню, були "справді інтенсивними", пояснивши, що його тренування вимагали від нього пірнати щодня, щоб його тіло звикало до ударів об воду.

Найскладнішою частиною всього занурення був зворотний відлік перед стрибком, пояснивши, як йому довелося зіткнутися з психологічними труднощами, а також із фізичними.

Крім того, в той момент був дуже сильний порив вітру, — сказав він, пояснюючи, як це вплинуло на його концентрацію.

Попередній світовий рекорд зі стрибків у воду був встановлений у серпні Люсьєном Шарлоном зі Швейцарії, який стрибнув з висоти 41,7 метра.

Dods Diving відрізняється від звичайного стрибка з висоти тим, що замість того, щоб стрибати ногами у воду, стрибуни широко розставляють руки і ноги під час стрибка, летячи горизонтально до води, не роблячи ніяких переворотів або обертань. Перед тим як пірнути, дайвер згортається в позу ембріона, щоб пом'якшити удар.

В екстремальному виді спорту судді враховують чотири основні критерії: швидкість розбігу, контрольований політ із трюками, приземлення, де горизонтальніший вхід у воду приносить більше очок, і загальне враження, де увагу приділяють плавності кожного стрибка.

Нагадаємо, раніше британець побив світовий рекорд, спустившись на лижах зі скелі висотою 5716 метрів і приземлившись на парашуті. Джошуа Брегмен витратив два тижні на підготовку, розвідуючи місце стрибка і розчищаючи сміття.

Також Фокус писав, що у Франції встановили новий світовий рекорд з банджі-джампінгу на авто. Новенький Nissan Qashqai 2024 з водієм за кермом скинули на мотузці з висоти 65 м.