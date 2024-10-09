Французский экстремал побил мировой рекорд по смертельным прыжкам в воду (видео)

Французский смельчак Ком Жирардо установил новый мировой рекорд по Dods Diving — оригинальному норвежскому стилю смертельных прыжков в воду. Он спрыгнул со скалы высотой 44,3 метра.

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22-летний француз Ком Жирардо прыгнул с водопада Ла-Симбарра недалеко от города Альдеакемада в центральной Испании в чрезвычайно ветреную погоду, пытаясь побить мировой рекорд по дайвингу Dods Diving — оригинальному норвежскому стилю ныряния. Об этом пишет Daily Mail.

"Присоединиться к клубу 40 [метров] было моей целью с тех пор, как я установил свой последний мировой рекорд на 36 метрах, и после восьмимесячного планирования, со всеми его взлетами и падениями, это наконец-то произошло", — написал уроженец Бордо в соцсети.

Полет с такой высоты длился всего три секунды.

Жирардо, который занимается дайвингом уже пять лет, рассказал, что месяцы, предшествовавшие его погружению, были "действительно интенсивными", объяснив, что его тренировки требовали от него нырять каждый день, чтобы его тело привыкало к ударам об воду.

Самой сложной частью всего погружения был обратный отсчет перед прыжком, объяснив, как ему пришлось столкнуться с психологическими трудностями, а также с физическими.

Кроме того, в тот момент был очень сильный порыв ветра, — сказал он, объясняя, как это повлияло на его концентрацию.

Предыдущий мировой рекорд по прыжкам в воду был установлен в августе Люсьеном Шарлоном из Швейцарии, который прыгнул с высоты 41,7 метра.

Dods Diving отличается от обычного прыжка с высоты тем, что вместо того, чтобы прыгать ногами в воду, прыгуны широко расставляют руки и ноги во время прыжка, летя горизонтально к воде, не делая никаких переворотов или вращений. Перед тем как нырнуть, дайвер сворачивается в позу эмбриона, чтобы смягчить удар.

В экстремальном виде спорта судьи учитывают четыре основных критерия: скорость разбега, контролируемый полет с трюками, приземление, где более горизонтальный вход в воду приносит больше очков и общее впечатление, где внимание уделяется плавности каждого прыжка.

Напомним, ранее британец побил мировой рекорд, спустившись на лыжах со скалы высотой 5716 метров и приземлившись на парашюте. Джошуа Брегмен потратил две недели на подготовку, разведывая место прыжка и расчищая мусор.

Также Фокус писал, что во Франции установили новый мировой рекорд по банджи-джампингу на авто. Новенький Nissan Qashqai 2024 с водителем за рулем сбросили на веревке с высоты 65 м.