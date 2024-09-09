Новый Nissan Qashqai 2024 с водителем сбросили с высоты 65 м ради мирового рекорда (видео)

Новый Nissan Qashqai попал в Книгу рекордов Гиннесса. Кроссовер испытали в банджи-джампинге — он "прыгнул" с высоты 65 метров.

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Во Франции установили новый мировой рекорд по банджи-джампингу на авто. Новенький Nissan Qashqai 2024 с водителем за рулем сбросили на веревке с высоты 65 м. Видео трюка появилось на официальном Youtube-канале Книги рекордов Гиннесса.

Необычный перфоманс устроили в пригороде Парижа Пюто. Кроссовер Nissan Qashqai e-Power в клетке на платформе подняли специальным краном на высоту 65 м.

Перфоманс организовали в пригороде Парижа Фото: Guinness World Records

За руль автомобиля сел французский гонщик и каскадер Лоран Ласко. Машину облегчили, оставив в салоне лишь переднюю панель и водительское кресло.

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Тест-драйв Nissan Qashqai 2024: новый образ знакомого кроссовера

Для Nissan Qashqai пришлось сделать специальный банджи: эластичный канат должен был выдержать вес машины и водителя. Прыжок получился эффектным и обошелся без эксцессов и в конце концов кроссовер опустили на землю.

Директор по маркетингу Nissan Жером Биге объяснил, что такой трюк символизирует огромный скачок вперед, который совершил Qashqai, изменив сегмент кроссоверов.

Примечательно, что экстремальные виды спорта — не чужие для Nissan Qashqai. Ранее в рекламных видео кроссовер превращался в скейт и доску для серфинга.

Между прочим, недавно дебютировал новый Nissan Patrol седьмого поколения, который стал роскошнее и современнее.

Также Фокус рассказывал, что Nissan возродит культовую спортивную модель.