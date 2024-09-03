Седьмое поколение легенды: представлен новый Nissan Patrol 2025 (видео)

Новый Nissan Patrol сохранил внедорожные качества, однако стал солиднее на вид и современнее внутри. Внедорожник получил новую 425-сильную турбошестерню и пневмоподвеску.

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В Абу-Даби презентовали новый Nissan Patrol седьмого поколения. Большой внедорожник существенно изменился. Об этом сообщается на официальном сайте Nissan.

Как и предшественник (который выпускался аж 14 лет) Nissan Patrol остается более доступным собратом Infiniti QX80, а на североамериканском рынке модель продолжат продавать под названием Nissan Armada.

Внедорожник получил новый 425-сильный турбомотор Фото: Nissan

Дизайн Nissan Patrol 2025

Новый Nissan Patrol в профиль похож на Infiniti QX80 2025. У него классический двухобъемный силуэт с высоким капотом и толстыми треугольными задними стойками крыши. Впрочем, его широкая решетка радиатора иная, дверные ручки обычные (а не выдвижные), а фары и фонари установлены вертикально.

Новый Nissan Patrol сохранил превосходные внедорожные качества Фото: Nissan

Новая платформа увеличила жесткость кузова на 25%. Также в отдельных странах предложат внедорожный вариант со скошенными бамперами, дополнительной защитой днища и высокопрофильной резиной.

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В салоне Nissan Patrol 2025 существенно улучшили отделку. На передней панели установили два 14,3-дюймовых дисплея — виртуальный щиток приборов и сенсорный дисплей мультимедиа. Отдельный 9-дюймовый тачскрин заменил переключатели климат-контроля, а еще есть проекция на лобовое стекло.

На передней панели установили три дисплея Фото: Nissan

Внедорожник выпустили в версиях на 7 и 8 мест. Передние сиденья теперь можно оборудовать не только электроприводом, подогревом и вентиляцией, но и массажем. Среди других опций — камеры кругового обзора с внедорожным режимом и система полуавтономного движения ProPilot.

Доступны версии модели на 7 и 8 мест Фото: Nissan

Новый Nissan Patrol, характеристики

На смену 5,6-литровому V8 пришел более экономичный 3,5-литровый V6 твин-турбо, который развивает 425 л. с. и 700 Н∙м. Также доступна 3,8-литровая атмосферная шестерка на 316 л. с. В паре с моторами работает новая 9-ступенчатая автоматическая КПП. Внедорожник может буксировать 3,8-тонный прицеп.

Конечно же, сохранен полный привод с понижающей передачей, а новинкой стала электронная блокировка заднего дифференциала. Также есть пневмоподвеска с изменяемым (190-244 мм) клиренсом и 6 режимов для различных типов бездорожья.

Кстати, ранее стало известно, что Infiniti заменит два кроссовера новыми моделями.

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