Nissan откажется от двух кроссоверов: что предложат вместо них

Новое поколение Infiniti QX50 и QX55 не планируется, однако на смену этим кроссоверам придут новые модели — конкурент Lexus RX и экономичный гибрид.

Related video

Модельный ряд Infiniti вскоре ожидают большие изменения. Премиальное подразделение Nissan откажется от нескольких моделей и подготовит их замену. Вскоре прекратятся продажи седана Infiniti Q50 (его заменит электрокар), а теперь стало известно, что не планируется новое поколение Infiniti QX50 и QX55. Об этом сообщает издание Automotive News.

По их информации, кроссоверы Infiniti QX50 и QX55 перестанут выпускать в августе 2026 года. Впрочем, не исключено, что жизненный цикл моделей продолжат.

Infiniti QX55 Фото: Infiniti

Новые Infiniti QX50/QX55 пока не разрабатываются. Причиной называется снижение продаж кроссоверов. В частности, в Северной Америке за 2023 год было продано 5417 Infiniti QX55, а за первое полугодие 2024 года – 1854.

Кроссовер Infiniti QX50 более популярен – в нынешнем году на американском рынке реализовали 5156 авто, но это на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Важно

Тест-драйв Nissan Qashqai 2024: новый образ знакомого кроссовера

Хотя новые Infiniti QX50 и QX55 не планируются, преемники моделей все же будут. В частности, на смену Infiniti QX55 придет новый купе-кроссовер QX65. Его построят на платформе Infiniti QX60 : он будет больше по размерам и бросит вызов Lexus RX.

Преемники Infiniti QX50 могут быть созданы на базе Nissan X-Trail/Rogue. Скорее всего, он получит гибридную установку e-power.

Кстати, недавно Nissan анонсировал новые внедорожные модели разных классов.

Также Фокус рассказывал о недорогом доме на колесах Nissan.