Nissan відмовиться від двох кросоверів: що запропонують натомість

Нова генерація Infiniti QX50 та QX55 не планується, проте на зміну цим кросоверам прийдуть нові моделі — конкурент Lexus RX та економічний гібрид.

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На модельний ряд Infiniti невдовзі очікують великі зміни. Преміальний підрозділ Nissan відмовиться від кількох моделей та підготує їм заміну. Невдовзі припиняться продажі седана Infiniti Q50 (його замінить електрокар), а тепер стало відомо, що не планується нове покоління Infiniti QX50 і QX55. Про це повідомляє видання Automotive News.

За їх інформацією, кросовери Infiniti QX50 та QX55 припинять випускати в серпні 2026 року. Утім не виключено, що життєвий цикл моделей продовжать.

Infiniti QX55 Фото: Infiniti

Нові Infiniti QX50/QX55 наразі не розробляють. Причиною називається зниження продажів кросоверів. Зокрема, у Північній Америці за 2023 рік продали 5417 Infiniti QX55, а за перше півріччя 2024 року – 1854.

Кросовер Infiniti QX50 популярніший – у нинішньому році на американському ринку реалізували 5156 авто, але це на 50% менше, аніж за аналогічний період минулого року.

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Хоча нові Infiniti QX50 та QX55 не плануються, наступники у моделей усе ж будуть. Зокрема, на зміну Infiniti QX55 прийде новий купе-кросовер QX65. Його збудують на платформі Infiniti QX60: він буде більшим за розмірами та кине виклик Lexus RX.

Наступника Infiniti QX50 можуть створити на базі Nissan X-Trail/Rogue. Скоріше за все, він отримає гібридну установку e-Power.

До речі, недавно Nissan анонсував нові позашляхові моделі різних класів.

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