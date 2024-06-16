В Україні з'явився розкішний японський кросовер для великої сім'ї (фото)

Кросовер Infiniti QX60 другої генерації став компактнішим та соліднішим на вигляд. Модель комплектують 295-сильним V6 та 9-ступінчастим автоматом.

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У Києві сфотографували новий Infiniti QX60. Це один із перших кросоверів другого покоління в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер Infiniti QX60 привезли в Україну неофіційно, адже, на відміну від попередника, друга енерація моделі поки що друга до нас не поставляється. Як і раніше, модель є преміальним побратимом Nissan Pathfinder.

Новий Infiniti QX60 дещо компактніший попередника (5034 мм), а його дизайн кардинально змінився і став соліднішим. У авто високий капот, широка решітка радіатора та вузькі фари.

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У салоні Infiniti QX60 на передній панелі тепер встановлено два дисплеї. Модель пропонують у версіях на 6 та 7 місць, а об’єм багажника становить 411-2135 л. У базовій комплектації є тризонний клімат-контроль.

На передній панелі встановлено два дисплеї

Кросовер Infiniti QX60 зберіг 3,5-літровий V6, проте його потужність виросла 295 к. с. Замість варіатора встановили 9-ступінчасту автоматичну КПП. Розгін до 100 км/год займає 7,5 с, а максимальна швидкість становить 232 км/год. Існують версії з переднім та повним приводом.

До речі, недавно в Україні з'явився конкурент цієї моделі — новий Audi Q7 2024.

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