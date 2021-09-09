Корабель доріг. Тест-драйв преміум-кросовера Infiniti QX60

Фокус протестував семимісний повнорозмірний преміум-кросовер із трьома рядами сидінь — Infiniti QX60. А щоб зрозуміти всі його плюси і мінуси, ми взяли новий Інфініті QX60 в невелику подорож по Україні.

Ми хотіли взяти великий кросовер для далекої поїздки, щоб можна було помістити всі речі. Нас відверто лякали чутки про те, що витрата палива Infiniti QX60 величезна. Але ми вирішили не вірити іншим, а перевірити все на особистому досвіді. Тим паче, що в нас на тесті Infiniti qx60 гібрид.

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Отже, я за кермом семимісного повнорозмірного преміум-кросовера Інфініті qx60 2021 року з трьома рядами сидінь.

Як виглядає: екстер'єр Infiniti QX60

В автомобіля округлі форми, з першого погляду він здається добрягою. Але коли ви до нього підходите, то розумієте, хто головний на дорозі — розміри Infiniti QX60 вражають:

довжина — 5 090 мм;

— 5 090 мм; ширина — 1 960 мм;

— 1 960 мм; висота — 1 740 мм;

— 1 740 мм; кліренс — 178 мм;

— 178 мм; обсяг багажника — 1 155 л.

[ + – ] Infiniti QX60 вражає своїми розмірами

Екстер'єр автомобіля практично не змінювався за останні роки і навіть Інфініті QX60 2022 модельного року легко пізнаваний. У решітки радіатора вигин у трьох площинах. Встановлені біксенонові фари. Зате денні ходові вогні, протитуманні фари та задні ліхтарі зробили світлодіодними.

Збоку силует машини виглядає ефектно та впізнається за рахунок задньої стійки даху, яка має характерний вигин. Завдяки йому дуже цікаво виглядають бічні вікна третього ряду.

[ + – ] У решітки радіатора вигин у трьох площинах

У дизайні екстер'єру використовується багато хромованих елементів: ручки дверей, окантування вікон, решітки радіатора, протитуманних фар і горизонтальна вставка внизу уздовж машини.

Infiniti QX60 гібрид має кліренс 178 мм. Це на 9 мм менше, ніж у версії з мотором 3,5 л. І для такого величезного кросовера — не дуже багато. Але створювався він не для того, щоб долати пересічену місцевість, а для того, щоб із комфортом возити велику сім'ю хорошими дорогами.

Багажник Infiniti QX60 з електроприводом і може відкриватися безконтактно. Усе, що вам потрібно для цього зробити, це провести ногою під бампером, що дуже зручно, оскільки особисто я завжди підходжу до багажника із зайнятими руками.

[ + – ] Багажник з електроприводом і може відкриватися безконтактно

Якщо ви не піднімаєте третій ряд сидінь, багажник просто величезний. Під фальшпідлогою передбачене додаткове місце для речей і знаходиться саббуфер аудіосистеми Bose, а запасне колесо розташоване під заднім бампером.

Обсяг багажника в 5-місцевій конфігурації — 1 155 л. Але якщо ви піднімаєте третій ряд сидінь, то багажник Infiniti QX60 зменшується до 447 л.

Що всередині: інтер'єр Infiniti QX60

Салон Infiniti QX60 просторий і світлий. Дерев'яна обробка зі справжнього клена додає інтер'єру затишку. На центральній консолі розташовується стільки кнопок, що я почуваюся як пілот-студент у літаку. У світі вже презентували нове покоління Infiniti QX60, в салоні якого залишилося всього три кнопки. Чи добре це, суперечливе питання. На мій погляд, повинна бути золота середина.

Біля керма є підігрів. Крісла великі, широкі та з регульованою поперековою підтримкою. Є пам'ять двох варіантів налаштувань сидіння водія. Воно автоматично відсувається назад після вимкнення двигуна і підганяє його під вас, коли автомобіль заводиться. Завдяки такій функції сідати в машину і висаджуватися з неї дуже зручно. Для більшого комфорту сидіння вентилюються прохолодним або теплим повітрям.

[ + – ] В Infiniti QX60 просторий світлий салон

Як і в більшості авто, призначених насамперед для американського ринку, педаль гальма стоянки в infiniti qx60 2021 року — ножна.

На центральній консолі є місце для телефону і два підстаканники. Подвійний ящик для речей у центральному підлокітнику великий, в ньому знаходяться два роз'єми USB (всього в машині їх чотири).

Панель приладів з аналоговими дисплеями. На тахометрі внизу з'явилася додаткова шкала, яка показує роботу гібридної системи. Якщо енергія рекуперується, стрілка відхиляється вліво, а якщо йде витрата палива — вправо.

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Центральний дисплей розташовується між дефлекторами обдування і має розмір 8 дюймів. Ним можна керувати кнопками на центральній консолі або за допомогою дотиків. Він також піде в історію на Infiniti QX60 нового покоління. Замість нього з'явиться більш сучасний дисплей, який виступає зверху.

Мультимедійна система оновилася в 2020 році, проте всі комплектації Інфініті QX60 поки без Android Auto й Apple CarPlay. Але є штатна навігація.

На другому ряду салон Infiniti QX60 дуже просторий. Перед вами знаходяться дисплеї, які вмонтовані в підголовники передніх крісел. На новому Інфініті QX60 вони, до речі, теж зникнуть.

Сидіння другого ряду — з підігрівом. Вони можуть рухатися вперед-назад на 14 см, збільшуючи і без того величезний багажник. Клімат-контроль тризонний, регулювати температуру можуть не тільки передні пасажири, а й пасажири другого ряду. Температура регулюється на задній частині центральної консолі. Є відкидний підлокітник із двома підстаканниками. На другому ряду під ногами рівна підлога, без тунелю.

[ + – ] На другому ряду Infiniti QX60 дуже просторо

Сидіння другого ряду легко складаються і відсуваються вперед, даючи великий простір, щоб зайти на третій ряд. На нього досить легко залізти. Кут нахилу спинок можна регулювати. Є підстаканники і дефлектори обдування.

В Infiniti QX60 великі тоновані вікна задніх дверей. Плюс двосекційний панорамний дах, який дає природне світло пасажирам другого і третього рядів. Вона не відкривається, зате в першого ряду є тонований зсувний люк. Це робить салон ще більш світлим і позитивним.

Двигуни і характеристики Infiniti QX60

В автомобіля легкий алюмінієвий капот із газовими амортизаторами. А під капотом у цього Infiniti qx60 — бензиновий 4-циліндровий двигун об'ємом 2,5 л, електромотор та акумулятор, який знаходиться під третім рядом сидінь. Для збільшення потужності тут стоїть компресор, який додає двигуну 60 к. с.

Потужність бензинового мотора — 231 к. с., а електромотор додає всього 19 к. с. Загальна потужність автомобіля — 250 к. с. Є система Старт-Стоп, яка вимикає ДВЗ на світлофорах або в заторах. Новий Інфініті QX60 має повний привід і варіатор CVT XTRONIC. Паливний бак — 73 л.

Заявлена витрата палива в місті — 10,7 л, на трасі — 7,3 л, у змішаному циклі — 8,5 л/100 км. Ми проїхали 1 964 км. Реальна витрата в місті вийшла 10,4 л.

Як їде Infiniti QX60

За кермом Infiniti QX60 2021 року відчувається, що ви керуєте важкою машиною. У цілому в автомобіля немає спортивної динаміки. Але, знову ж таки, не для того він вигаданий. Заявлений розгін до 100 км/год займає 8,6 с. Це цілком нормально при його вазі 2 105 кг. Навіть двері тут важкі.

Якщо виникає ситуація на трасі, коли потрібно прискоритися під час обгону, електромотор допомагає цьому великому кросоверу швидше розганятися. Максимальна швидкість 190 км/год, і це виправдано: таку махіну не варто розганяти швидше на дорогах громадського користування.

Багажні двері відкриваються рухом ноги під бампером, задні сидіння з підігрівом, панорамний дах і величезний багажник

Усі комплектації Інфініті qx60 пропонують круглий селектор вибору режимів їзди на центральній консолі:

Еко;

Стандарт;

Спорт;

Сніг.

Режим Еко пом'якшує реакції мотора на натиснення педалі газу і перешкоджає занадто сильному тиску на педаль газу, тим самим знижуючи витрату палива. У режимі Еко мотор не розкручується більше ніж на 2 000 об/хв. У режимі Спорт автомобіль швидше розганяється і відчувається більш молодим.

В Infiniti QX60 м'яка підвіска, яка на звичайній дорозі передає в салон дрібні брижі, але при цьому без проблем справляється з великими ямами. На передній осі стоїть підвіска МакФерсон, на задній — як і належить солідному автомобілю — незалежна підвіска.

Є камера кругового огляду на 360 градусів із передніми і задніми парктроніками і системою, яка дозволяє визначити рух біля машини. Під час паркування на монітор транслюється картинка ззаду або попереду авто, залежно від напрямку руху. Але розміри Infiniti QX60 великі, й уночі все одно було важко маневрувати.

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Якщо ви меломан, то Infiniti QX60 2021 року порадує вас аудіосистемою Bose із саббуфером. До того ж тут стоїть система активного шумозаглушення і салон Інфініті QX60 наповнює ідеально чистий звук з 11 динаміків.

В автомобіля поліпшена шумоізоляція. У передніх дверях стоїть подвійне скло. У машині тихо й комфортно.

Ціна та комплектація Infiniti QX60 2021

Найдешевша комплектація гібридного Infiniti QX60 називається Преміум і коштує 1 млн 451 тис. грн. У нас на тесті середня комплектація Еліт вартістю 1 млн 585 тис. грн. Найдорожча комплектація Hi-tech коштує 1 млн 688 тис. грн. У середній версії це доплата за диски 20 діаметра, підігрів задніх сидінь і панорамний дах. Іншими словами, ви платите за комфорт людей в другому ряду. У топовій версії ви доплачуєте за системи безпеки.

Плюси і мінуси Infiniti QX60 2021

Infiniti QX60 — великий сімейний преміальний автомобіль. Він виглядає солідно. Зручний, ставка зроблена на комфорт. Гібрид став економнішим.

Плюси Infiniti QX60

величезний багажник;

просторий і світлий салон із панорамним дахом;

підвіска добре відпрацьовує великі ями;

прекрасний чистий звук аудіосистеми.

Мінуси Infiniti QX60

застаріла передня панель;

обмежена оглядовість.

Характеристики Infiniti QX60

Тип — повнорозмірний кросовер із повним приводом

— повнорозмірний кросовер із повним приводом Двигун бензиновий атмосферний (2,5 л) та електромотор.

бензиновий атмосферний (2,5 л) та електромотор. Потужність — 250 к. с.

— 250 к. с. Розгін до 100 км/год — 8,6 с.

до 100 км/год — 8,6 с. Заявлена витрата в змішаному циклі — 8,5 л/100 км

— 8,5 л/100 км Максимальна швидкість — 190 км/год

Вартість автомобіля — 1 млн 585 тис. грн.