Корабль дорог. Тест-драйв премиум-кроссовера Infiniti QX60

Фокус протестировал семиместный полноразмерный премиум-кроссовер с тремя рядами сидений — Infiniti QX60. А чтобы понять все его плюсы и минусы, мы взяли новый Инфинити QX60 в небольшое путешествие по Украине.

Мы хотели взять большой кроссовер для дальней поездки, чтобы можно было поместить все вещи. Нас откровенно пугали слухи о том, что расход топлива Infiniti QX60 громадный. Но мы решили не верить другим, а проверить все на личном опыте. Тем более, что у нас на тесте Infiniti qx60 гибрид.

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Итак, я за рулем семиместного полноразмерного премиум-кроссовера Инфинити qx60 2021 года с тремя рядами сидений.

Как выглядит: экстерьер Infiniti QX60

У автомобиля округлые формы, с первого взгляда он кажется добряком. Но когда вы к нему подходите, то понимаете, кто главный на дороге — размеры Infiniti QX60 поражают:

Длина — 5090 мм

— 5090 мм Ширина — 1960 мм

— 1960 мм Высота — 1740 мм

— 1740 мм Клиренс — 178 мм

— 178 мм Объем багажника — 1155 л

[ + – ] Infiniti QX60 поражает своими размерами

Экстерьер автомобиля практически не изменялся за последние годы и даже Инфинити QX60 2022 модельного года легко узнаваем. У решетки радиатора изгиб в трех плоскостях. Установлены биксеноновые фары. Зато дневные ходовые огни, противотуманки и задние фонари сделали светодиодными.

Сбоку силуэт машины выглядит эффектно и узнаваемо за счет задней стойки крыши, которая имеет характерный изгиб. Благодаря ему очень интересно смотрятся боковые окна третьего ряда.

[ + – ] У решетки радиатора изгиб в трех плоскостях

В дизайне экстерьера используется много хромированных элементов: ручки дверей, окантовка окон, решетки радиатора, противотуманок и горизонтальная вставка внизу вдоль машины.

Infiniti QX60 гибрид имеет клиренс 178 мм. Это на 9 мм меньше, чем у версии с мотором 3,5 л. И для такого огромного кроссовера — не очень много. Но создавался он не для того, чтобы преодолевать пересеченную местность, а для того, чтобы с комфортом возить большую семью по хорошим дорогам.

Багажник Infiniti QX60 с электроприводом и может открываться бесконтактно. Все, что вам нужно для этого сделать, это провести ногой под бампером, что очень удобно, поскольку лично я всегда подхожу к багажнику с занятыми руками.

[ + – ] Багажник с электроприводом и может открываться бесконтактно

Если вы не поднимаете третий ряд сидений, багажник просто огромный. Под фальшполом предусмотрено дополнительное место для вещей и находится саббуфер аудиосистемы Bose, а докатка расположена под задним бампером.

Объем багажника в 5-местной конфигурации — 1155 л. Но если вы поднимаете третий ряд сидений, то багажник Infiniti QX60 уменьшается до 447 л.

Что внутри: интерьер Infiniti QX60

Салон Infiniti QX60 просторный и светлый. Деревянная отделка из настоящего клена добавляет интерьеру уюта. На центральной консоли располагается столько кнопок, что я чувствую себя как пилот-студент в самолете. В мире уже презентовали новое поколение Infiniti QX60, в салоне которого осталось всего три кнопки. Хорошо ли это, спорный вопрос. На мой взгляд, должна быть золотая середина.

У руля есть подогрев. Кресла большие, широкие и с регулируемой поясничной поддержкой. Есть память двух вариантов настроек сиденья водителя. Оно автоматически отодвигается назад при выключении двигателя и подгоняется его под вас, когда автомобиль заводится. Благодаря такой функции садиться в машину и высаживаться из нее очень удобно. Для большего комфорта Сиденья вентилируются прохладным или теплым воздухом.

[ + – ] У Infiniti QX60 просторный светлый салон

Как и в большинстве авто, предназначенных в первую очередь для американского рынка, педаль стояночного тормоза в infiniti qx60 2021 года — ножная.

На центральной консоли есть место для телефона и два подстаканника. Двойной ящик для вещей в центральном подлокотнике большой, в нем находятся два разъема USB (всего в машине их четыре).

Панель приборов с аналоговыми дисплеями. На тахометре внизу появилась дополнительная шкала, которая показывает работу гибридной системы. Если энергия рекуперируется, стрелка отклоняется влево, а если идет расход топлива — вправо.

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Центральный дисплей располагается между дефлекторами обдува и имеет размер 8 дюймов. Им можно управлять кнопками на центральной консоли или с помощью прикосновений. Он также уйдет в историю на Infiniti QX60 нового поколения. Вместо него появится более современный выступающий сверху дисплей.

Мультимедийная система обновилась в 2020 году, однако все комплектации Инфинити QX60 пока без Android Auto и Apple CarPlay. Но есть штатная навигация.

На втором ряду салон Infiniti QX60 очень просторный. Перед вами находятся дисплеи, которые вмонтированы в подголовники передних кресел. На новом Инфинити QX60 они, кстати, тоже исчезнут.

Сиденья второго ряда — с подогревом. Они могут двигаться вперед-назад на 14 см, увеличивая и без того огромный багажник. Климат-контроль трехзонный, регулировать температуру могут не только передние пассажиры, но и пассажиры второго ряда. Температура регулируется на задней части центральной консоли. Есть откидной подлокотник с двумя подстаканниками. На втором ряду под ногами ровный пол, без туннеля.

[ + – ] На втором ряду Infiniti QX60 очень просторно

Сиденья второго ряда легко складываются и отодвигаются вперед, давая большое пространство, чтобы зайти на третий ряд. На него достаточно легко забираться. Угол наклона спинок можно регулировать. Есть подстаканники и дефлекторы обдува.

У Infiniti QX60 большие тонированные окна задних дверей. Плюс двухсекционная панорамная крыша, которая дает естественный свет пассажирам второго и третьего рядов. Она не открывается, зато у первого ряда есть тонированный сдвижной люк. Это делает салон еще более светлым и позитивным.

Двигатели и характеристики Infiniti QX60

У автомобиля легкий алюминиевый капот с газовыми амортизаторами. А под капотом у этого Infiniti qx60 — бензиновый 4-цилиндровый двигатель объемом 2,5 л, электромотор и аккумулятор, который находится под третьим рядом сидений. Для увеличения мощности здесь стоит компрессор, который добавляет двигателю 60 л. с.

Мощность бензинового мотора — 231 л. с., а электромотор прибавляет всего 19 л. с. Общая мощность автомобиля — 250 л. с. Есть система Старт-Стоп, которая выключает ДВС на светофорах или в пробках. Новый Инфинити QX60 имеет полный привод и вариатор CVT XTRONIC. Топливный бак — 73 л.

Заявленный расход топлива в городе — 10,7 л, на трассе — 7,3 л, в смешанном цикле — 8,5 л/100 км. Мы проехали 1964 км. Реальный расход в городе получился 10,4 л.

Как едет Infiniti QX60

За рулем Infiniti QX60 2021 года чувствуется, что вы управляете тяжелой машиной. В целом у автомобиля нет спортивной динамики. Но, опять-таки, не для того он придуман. Заявленный разгон до 100 км/ч занимает 8,6 с. Это вполне нормально при его весе 2105 кг. Даже двери здесь тяжелые.

Если возникает ситуация на трассе, когда нужно ускориться во время обгона, электромотор помогает этому большому кроссоверу быстрее разгоняться. Максимальная скорость 190 км/ч, и это оправданно: такую махину не стоит разгонять быстрее на дорогах общественного пользования.

Багажная дверь открывается движением ноги под бампером, задние сидения с подогревом, панорамная крыша и огромный багажник

Все комплектации Инфинити qx60 предлагают круглый селектор выбора режимов езды на центральной консоли:

Эко

Стандарт

Спорт

Снег

Режим Эко смягчает реакции мотора на нажатие педали газа и препятствует слишком сильному давлению на педаль газа, тем самым снижая расход топлива. В режиме Эко мотор не раскручивается больше чем на 2000 об/мин. В режиме Спорт автомобиль резвее разгоняется и ощущается более молодым.

У Infiniti QX60 мягкая подвеска, которая на обычной дороге передает в салон мелкую рябь, но при этом без проблем справляется с большими ямами. На передней оси стоит подвеска МакФерсон, на задней — как и положено солидному автомобилю — независимая многорычажная подвеска.

Есть камера кругового обзора на 360 градусов с передними и задними парктрониками и системой, которая позволяет определить движение возле машины. При парковке на монитор транслируется картинка сзади или впереди авто, в зависимости от направления движения. Но размеры Infiniti QX60 большие, и ночью все равно было трудно маневрировать.

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Если вы меломан, то Infiniti QX60 2021 года порадует вас аудиосистемой Bose с саббуфером. К тому же здесь стоит система активного шумоподавления и салон Инфинити QX60 наполняет идеально чистый звук из 11 динамиков.

У автомобиля улучшена шумоизоляция. В передних дверях стоят двойные стекла. В машине тихо и комфортно.

Цена и комплектация Infiniti QX60 2021

Самая недорогая комплектация гибридного Infiniti QX60 называется Премиум и стоит 1 млн 451 тыс. грн. У нас на тесте средняя комплектация Элит стоимостью 1 млн 585 тыс. грн. Самая дорогая комплектация Hi-tech стоит 1 млн 688 тыс. грн. В средней версии это доплата за диски 20 диаметра, подогрев задних сидений и панорамную крышу. Другими словами, вы платите за комфорт людей во втором ряду. В топовой версии вы доплачиваете за системы безопасности.

Плюсы и минусы Infiniti QX60 2021

Infiniti QX60 — большой семейный премиальный автомобиль. Он выглядит солидно. Удобный, ставка сделана на комфорт. Гибрид стал экономнее.

Плюсы Infiniti QX60

огромный багажник

просторный и светлый салон с панорамной крышей

подвеска хорошо отрабатывает большие ямы

прекрасный чистый звук аудиосистемы

Минусы Infiniti QX60

устаревшая передняя панель

ограниченная обзорность

Характеристики Infiniti QX60

Тип — полноразмерный кроссовер с полным приводом

— полноразмерный кроссовер с полным приводом Двигатель бензиновый атмосферный (2,5 л) и электромотор.

бензиновый атмосферный (2,5 л) и электромотор. Мощность — 250 л. с.

— 250 л. с. Разгон до 100 км/ч — 8,6 с.

до 100 км/ч — 8,6 с. Заявленный расход в смешанном цикле — 8,5 л/100 км

— 8,5 л/100 км Максимальная скорость — 190 км/ч

Стоимость автомобиля — 1 млн 585 тыс. грн.