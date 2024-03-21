Представлен новый роскошный конкурент Lexus LX и Cadillac Escalade от Nissan (видео)

Новый Infiniti QX80 стал более современным и просторным внутри. Большой внедорожник оснастили новым 450-сильным V6 твин-турбо и 9-ступенчатым автоматом.

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В США презентовали новый Infiniti QX80. Роскошный внедорожник поступит в продажу с лета по цене от 84 445 долларов и бросит вызов Lexus LX и Cadillac Escalade. Его подробности раскрыли на сайте премиального подразделения Nissan.

Внедорожник оснастили новым 450-сильным V6 твин-турбо Фото: Infiniti

Внешность Infiniti QX80 выдержана в духе прошлогоднего концепткара Monigraph. 5,3-метровый автомобиль сохранил знакомый двухобъемный силуэт с высоким капотом, однако стал более элегантным на вид.

В дизайне стало больше плавных линий. Огромная решетка радиатора сочетается с тоненькими светодиодными фарами. Заднее стекло прикрыто спойлером, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Infiniti

Салон Infiniti QX80 2025 отделан кожей и деревом, а диодная подсветка может менять цвет (доступны 64 варианта). На передней панели установлены два 14,3-дюймовых дисплея, еще один экран заменяет переключатели климат-контроля. Вместо рычага КПП появились кнопки.

В салоне установили три дисплея Фото: Infiniti

Внедорожник стал более просторным. На всех трех рядах кресел есть подогрев, а сиденья первых двух рядов можно дополнить вентиляцией и массажем. Кроме того, система Biometric Cooling следит за температурой тела водителя и пассажиров и автоматически подстраивает климат.

Кресла первого и второго ряда имеют вентиляцию и массаж Фото: Infiniti Сиденья третьего ряда дополнены электроприводом Фото: Infiniti

Базовая комплектация Infiniti QX80 включает систему полуавтономного движения ProPilot и "продвинутые" камеры кругового обзора, которые позволяют смотреть сквозь капот. Стандартной является и 600-ваттная акустика с 14 динамиками, а за доплату доступна аудиосистема Klipsch с 24 динамиками на 1200 Вт.

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На смену 5,6-литровому V8 пришел новый 3,5-литровый V6 твин-турбо на 450 л.с. и 700 Нм. В паре с ним работает 9-ступенчатый автомат. Новый Infiniti QX80 2025 способен буксировать 3,8-тонный прицеп.

Привод может быть задним или полным. Также установлена пневмоподвеска с изменяемым клиренсом.

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