Nissan прекратит выпуск культовой модели: что предложат взамен

Спортивное купе Nissan GT-R выпускается с 2007 года и постоянно модернизировалось. Модель позиционируют как более доступную альтернативу дорогим суперкарам.

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Спорткар Nissan GT-R подходит к концу своего жизненного цикла. Знаменитую модель скоро снимут с производства. Об этом сообщает японский сайт Mag-X.

По его данным, производство Nissan GT-R прекратят в следующем году. 14 марта будет представлен новый Nissan GT-R 2025 модельного года и станет последней версией модели.

600-сильный Nissan GT-R Nismo Фото: Nissan

Сообщается, что выпустят 1500 купе Nissan GT-R 2025, из которых 300 — авто в заряженной версии от Nismo. Скорее всего, финальная модель не слишком изменится, ведь Nissan GT-R совсем недавно обновили. Это значит, что стандартный вариант будет 570-сильным, а Nismo — 600-сильным.

Информации о новом Nissan GT-R следующего поколения пока очень мало. Не исключено, что он станет полностью электрическим и будет серийной версией прошлогоднего 1340-сильного концепт-кара Nissan Hyper Force.

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Напомним, что спорткар Nissan GT-R — модель-долгожитель, которая выпускается с конца 2007 года. Полноприводное купе позиционировалось, как более доступная альтернатива экзотическим суперкарам. Его постоянно модернизировали и увеличивали мощность 3,8-литрового V6 твин-турбо.

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