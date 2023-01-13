Представлен новый Nissan GT-R 2023: как изменилась культовая модель (фото)

Новый Nissan GT-R прошел фейслифтинг, а его ходовую доработали для улучшения управляемости. Спорткар предложен в двух вариантах по мощности.

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В Японии презентовали новый Nissan GT-R. Знаменитый спорткар-долгожитель прошел очередную модернизацию и уже поступил в продажу на родине, а в других странах появится весной. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Nissan GT-R Nismo получил измененный обвес Фото: Nissan

Предыдущие обновления более затрагивали техническую начинку Nissan GT-R, но теперь освежили и внешний вид авто. Купе 2023 года узнается по измененной передней части — у него новые решетка радиатора и бампер. Кроме того, установлены другие 20-дюймовые диски и заднее антикрыло, а заряженный Nissan GT-R Nismo получил еще и измененные обвес и диффузор.

[ + – ] Сзади установлено новое антикрыло Фото: Nissan

В салоне предложены новые варианты отделки, а в версии Nismo установлены улучшенные спортивные сиденья Recaro, обшитые кожей и алькантарой.

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Полноприводной Nissan GT-R 2023 по-прежнему оснащен 3,8-литровым V6 твин-турбо. Он развивает 570 л. с. в стандартной версии и 600 л. с. — в Nismo.

[ + – ] Версия Nismo получила улучшенные спортивные кресла Recaro Фото: Nissan

Подвеска с адаптивными амортизаторами перенастроена, а версии Nismo и T-Spec получили увеличенные карбоново-керамические тормоза диаметром 410 мм спереди и 390 мм сзади. У 600-сильной версии также впервые появился передний самоблокирующийся дифференциал, что улучшило ее управляемость.

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