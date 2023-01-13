Представлено новий Nissan GT-R 2023: як змінилася культова модель (фото)

Новий Nissan GT-R пройшов фейсліфтинг, а його ходову допрацювали для покращення керованості. Спорткар запропонований у двох варіантах за потужністю.

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У Японії презентували новий Nissan GT-R. Знаменитий спорткар-довгожитель пройшов чергову модернізацію і вже надійшов у продаж на батьківщині, а в інших країнах з'явиться навесні. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] Nissan GT-R Nismo отримав змінений обвіс Фото: Nissan

Попередні оновлення більше торкалися технічної начинки Nissan GT-R, але тепер освіжили і зовнішній вигляд авто. Купе 2023 року впізнається за зміненій передній частині — у нього нові решітка радіатора та бампер. Крім того, встановлені інші 20-дюймові диски та заднє антикрило, а заряджений Nissan GT-R Nismo отримав ще й змінені обважування і дифузор.

[ + – ] Позаду встановлено нове антикрило Фото: Nissan

У салоні запропоновані нові варіанти обробки, а у версії Nismo встановлені покращені спортивні сидіння Recaro, обшиті шкірою та алькантарою.

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Повнопривідний Nissan GT-R 2023, як і раніше, оснащений 3,8-літровим V6 твін-турбо. Він розвиває 570 к. с. у стандартній версії та 600 к. с. — у Nismo.

[ + – ] Версія Nismo отримала покращені спортивні крісла Recaro Фото: Nissan

Підвіска з адаптивними амортизаторами переналаштована, а версії Nismo та T-Spec отримали збільшені карбоново-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду та 390 мм ззаду. У 600-сильної версії також уперше з'явився передній самоблокувальний диференціал, що покращило її керованість.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan Patrol отримає екстремальну версію підвищеної прохідності.