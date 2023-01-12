Японці представили тюнінгований Nissan Z для фільму "Форсаж" (фото)

Автомобіль спеціально підготовлений до наступного фільму "Форсаж". Він відрізняється стильним обвісом і пофарбований у яскраво-жовтогарячий колір.

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Японський тюнінг-ательє VeilSide представило модифікований спорткар Nissan Z, який може з'явитись у наступному фільмі франшизи "Форсаж". Його офіційний дебют відбудеться на Токійському автосалоні 2023 року. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Актор Сон Кан, який грає у фільмах "Форсаж" персонажа з ім'ям Хан, назвав новий витвір VeilSide "Han's 400Z". Офіційна назва модернізованого авто — FFZ400.

Кузов Nissan Z дуже змінений. Передня частина стала довшою, а в нижній частині переднього бампера з'явилися невеликі отвори. З боків від решітки радіатора встановлені канарди з вуглеволокна.

[ + – ] Передня частина спорткара стала ще довшою [ + – ] Спорткар отримав новий логотип із логотипами VeilSide

Також спорткар отримав розширювачі арок та бічні спідниці з карбону. Позаду з'явилося стильне антикрило з ательє логотипами.

[ + – ] Nissan Z отримав розширювачі колісних арок Фото: VeilSide [ + – ] На компактному антикрилі можна знайти багато логотипів VeilSide Фото: VeilSide

Nissan Z пофарбували в яскраво-жовтогарячий колір. Автомобілі саме з таким кольором часто обирають персонажа Сона Кана у фільмах "Форсаж".

У Veilside відзначили, що спорткар збереже 3,0-літровий двигун V6 VR30DDTT, який у стандартній комплектації видає 400 к. с. Їх проект отримає нову вихлопну систему та переналаштований електронний блок управління двигуном. Тому потужність може бути ще більшою.

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Крім цього, автомобіль буде оснащуватися пневматичною підвіскою, акустичною системою DIECOCK і 20-дюймовими колесами VeilSide Andrew Forged, взутими в шини Bridgestone Potenza. Повний список доопрацювань стане відомим на Токійському автосалоні 2023 року, який відбудеться з 14 по 16 січня.

Раніше Фокус писав, що японський тюнінг-ательє Liberty Walk представив перший у світі Ferrari F40 із широким обвісом.