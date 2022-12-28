Перший кросовер Ferrari отримав зухвалий тюнінг у Німеччині (фото)

Німецькі тюнери надали дизайну першому в історії Ferrari кросоверу більше агресивності. Він отримав розширювачі крил та нове антикрило з карбону.

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Німецьке тюнінг-ательє DMC підготувало пакет модифікацій для кросовера Ferrari Purosangue, що ще не вийшов. Широкий карбоновий обвіс зробив авто ще більш мускулистим. Знімки проєкту було опубліковано на сайті компанії.

Кросовер Purosangue став настільки популярним, що ще до виходу ринку всі екземпляри розкупили заздалегідь. Ferrari навіть довелося припинити приймати замовлення та обмежити виробництво моделі.

[ + – ] Усі нові кузовні елементи виготовлені з вуглеволокна Фото: DMC

Щоб перші покупці Purosangue змогли виділитися перед іншими власниками, а DMC підготували тюнінг-пакет. Він складається з карбонових розширювачів арок та кузовних аеродинамічних елементів. Для презентації тюнери вибрали для кросовера червоний колір і 24-дюймові колісні диски DMC Velocita.

Також DMC додали Purosangue масивне антикрило, виготовлене з вуглеволокна. Всі нові деталі будуть доступні як з матовою, так і глянсовою поверхнею.

[ + – ] Нове масивне антикрило не тільки виглядає стильно, але й додає силу притиску Фото: DMC

Як опції покупці зможуть оснастити Purosangue титановою вихлопною системою виробництва ZESAD GmbH. Вона має систему керування клапаном, яка дозволяє водієві регулювати звук вихлопу.

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Нагадаємо, що Ferrari Purosangue оснащується атмосферним 6,5-літровим V12, який видає неймовірні 725 к. с. потужності та 716 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість перевищує 300 км/год, а розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,3 секунди.

Раніше Фокус розповів, що кросовер Ferrari Purosangue розкупили на рік уперед лише за одну ніч.