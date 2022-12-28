Первый кроссовер Ferrari получил дерзкий тюнинг в Германии (фото)

Немецкие тюнеры придали дизайну первому в истории Ferrari кроссоверу больше агрессивности. Он получил расширители крыльев и новое антикрыло из карбона.

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Немецкое тюнинг-ателье DMC подготовило пакет модификаций для еще не вышедшего кроссовера Ferrari Purosangue. Широкий карбоновый обвес сделал авто еще более мускулистым. Снимки проекта опубликовали на сайте компании.

Кроссовер Purosangue стал настолько популярным, что еще до выхода на рынок все экземпляры раскупили заранее. Ferrari даже пришлось прекратить принимать заказы и ограничить производство модели.

[ + – ] Все новые кузовные элементы изготовлены из углеволокна Фото: DMC

Чтобы первые покупатели Purosangue смогли выделиться перед другими владельцами, в DMC подготовили тюнинг-пакет. Он состоит из карбоновых расширителей арок и кузовных аэродинамических элементов. Для презентации тюнеры выбрали для кроссовера красный цвет и 24-дюймовые колесные диски DMC Velocita.

Также DMC добавили Purosangue массивное антикрыло, которое изготовлено из углеволокна. Все новые детали будут доступны как с матовой, так и с глянцевой поверхностью.

[ + – ] Новое массивное антикрыло не только выглядит стильно, но и прибавляет прижимную силу Фото: DMC

В качестве опций покупатели смогут оснастить Purosangue титановой выхлопной системой производства ZESAD GmbH. Она имеет систему управления клапаном, которая позволяет водителю регулировать звук выхлопа.

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Напомним, что Ferrari Purosangue оснащается атмосферным 6,5-литровым V12, который выдает невероятные 725 л.с. мощности и 716 Нм крутящего момента. Максимальная скорость превышает 300 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды.

Ранее Фокус рассказал, что кроссовер Ferrari Purosangue раскупили на год вперед всего за одну ночь.