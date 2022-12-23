Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Японцы представили невероятный тюнинг для Ferrari F40 (видео)

Ferrari, Авто, Фото, Видео, Тюнинг, Япония, Суперкар
Фото: Liberty Walk | Тюнеры сделали Ferrari F40 еще шире и агрессивнее

Ferrari F40 получил расширенные крылья, большое антикрыло, новую окраску и другие модификации. Это первый подобный тюнинг-проект в мире.

Related video

Японское тюнинг-ателье Liberty Walk представило первый в мире Ferrari F40 с широким обвесом. Его публичный дебют состоится на Токийском автосалоне в 2023 году. На сайте компании показали, как создавался проект.

Многие коллекционеры с огромным трепетом относятся к Ferrari F40. Этот бескомпромиссный суперкар из 80-х является последним творением Энцо Феррари. Поэтому многие владельцы этих авто всячески избегают модификаций.

Тюнеры из Liberty Walk решили пойти другим путем, кардинально преобразив легендарный суперкар. Он получил широкий обвес, а также новое антикрыло и диски.

Ferrari F40 Fullscreen
Пакет доработок включает расширенные крылья, новую окраску и другие модификации
Фото: Liberty Walk

Основатель Liberty Walk Като Ватару рассказал, что это первый подобный Ferrari F40 в мире. Всего было выпущено 1311 автомобиля и многие владельцы пытаются сохранить их в первозданном виде.

Для создания уникального Ferrari F40 тюнеры установили на кузов суперкара расширенные крылья. Также они заменили бамперы, передний и задний сплиттеры и нанесли на кузов белый круг, который имитирует гоночный номер.

Ferrari F40 Fullscreen
Клиенты смогут выбрать несколько вариантов модификации суперкара
Фото: Liberty Walk

На этот Ferrari F40 установили легкосплавные диски с центральным замком, которые окрашены в черный цвет. Их "обули" в спортивные шины Toyo.

Интерьер проекта пока полностью не показали, но уже можно разглядеть некоторые детали. Например, суперкар получит красные гоночные сиденья Sparco и каркас безопасности. От стандартного руля Momo также избавились.

Работа над проектам длится уже несколько лет

Liberty Walk предлагает своим клиентам несколько вариантов доработок. Покупатели могут заказать комплект кузовных улучшений, комплект наклеек, новые колеса и даже систему пневматической подвески.

Важно
Новейший электрический Hummer получил "армейский" тюнинг (фото)
Новейший электрический Hummer получил "армейский" тюнинг (фото)

Известно, что двигатель Ferrari F40 от Liberty Walk не получит улучшений. В стандартной версии 2,9-литровый V8 с двойным турбонаддувом выдает 471 л.с.

Ранее Фокус писал, что студенты скрестили спорткар Nissan Z с кроссовером Murano.