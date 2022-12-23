Японцы представили невероятный тюнинг для Ferrari F40 (видео)

Ferrari F40 получил расширенные крылья, большое антикрыло, новую окраску и другие модификации. Это первый подобный тюнинг-проект в мире.

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Японское тюнинг-ателье Liberty Walk представило первый в мире Ferrari F40 с широким обвесом. Его публичный дебют состоится на Токийском автосалоне в 2023 году. На сайте компании показали, как создавался проект.

Многие коллекционеры с огромным трепетом относятся к Ferrari F40. Этот бескомпромиссный суперкар из 80-х является последним творением Энцо Феррари. Поэтому многие владельцы этих авто всячески избегают модификаций.

Тюнеры из Liberty Walk решили пойти другим путем, кардинально преобразив легендарный суперкар. Он получил широкий обвес, а также новое антикрыло и диски.

[ + – ] Пакет доработок включает расширенные крылья, новую окраску и другие модификации Фото: Liberty Walk

Основатель Liberty Walk Като Ватару рассказал, что это первый подобный Ferrari F40 в мире. Всего было выпущено 1311 автомобиля и многие владельцы пытаются сохранить их в первозданном виде.

Для создания уникального Ferrari F40 тюнеры установили на кузов суперкара расширенные крылья. Также они заменили бамперы, передний и задний сплиттеры и нанесли на кузов белый круг, который имитирует гоночный номер.

[ + – ] Клиенты смогут выбрать несколько вариантов модификации суперкара Фото: Liberty Walk

На этот Ferrari F40 установили легкосплавные диски с центральным замком, которые окрашены в черный цвет. Их "обули" в спортивные шины Toyo.

Интерьер проекта пока полностью не показали, но уже можно разглядеть некоторые детали. Например, суперкар получит красные гоночные сиденья Sparco и каркас безопасности. От стандартного руля Momo также избавились.

[ + – ] Работа над проектам длится уже несколько лет

Liberty Walk предлагает своим клиентам несколько вариантов доработок. Покупатели могут заказать комплект кузовных улучшений, комплект наклеек, новые колеса и даже систему пневматической подвески.

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Известно, что двигатель Ferrari F40 от Liberty Walk не получит улучшений. В стандартной версии 2,9-литровый V8 с двойным турбонаддувом выдает 471 л.с.

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