Японцы скрестили спорткар Nissan Z с кроссовером (фото)

Для создания необычного проекта пришлось полностью разобрать кузов Nissan Z и доработать некоторые детали кроссовера Murano. Результат получился довольно интересным.

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Многие тюнеры практикуют замену передних и задних частей авто с других моделей. В этот раз студенты автомобильного технического колледжа Nissan подготовили уникальный проект, объединив спорткар Z (Fairlady Z) и кроссовер Murano. Результатом умельцы поделились на своей странице в Twitter.

Необычное творение получило название Nissan Fairlady X. Для его создания пришлось полностью разобрать кузов Nissan Z и доработать некоторые детали. Готовый проект покажут в 2023 году на Токийском автосалоне и Osaka Auto Messe.

[ + – ] Переднюю часть Fairlady Z слегка изменили [ + – ] Заднюю часть выполнили в стиле спорткара

Результат получился вполне аккуратным. Для большей спортивности Nissan Fairlady X укомплектовали дисками Rays и шинами Michelin Pilot Sport 4 S.

Важно

Заряженную версию спорткара Nissan Z впервые заметили на тестах (фото)

Интерьер Murano также изменили ради большего сходства со спорткаром. Стандартные сиденья и рулевое колесо заменили спортивные с модели Fairlady Z.

[ + – ] Интерьер Nissan Murano сделали более спортивным Фото: @Nissangakuen_cz | Twitter

Ранее Фокус сообщал, что редчайший Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1 1991 года продают по цене нового Mercedes-Benz G-Class.

Также мы рассказывали, что спорткар Nissan Z рассекретили до премьеры во время тестов.