Японці схрестили спорткар Nissan Z із кросовером (фото)

Для створення незвичайного проєкту довелося повністю розібрати кузов Nissan Z та доопрацювати деякі деталі кросовера Murano. Результат вийшов досить цікавим.

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Багато тюнерів практикують заміну передніх та задніх частин авто з інших моделей. Цього разу студенти автомобільного технічного коледжу Nissan підготували унікальний проєкт, об'єднавши спорткар Z (Fairlady Z) та кросовер Murano. Результатом умільці поділилися на своїй сторінці у Twitter.

Незвичайний витвір отримав назву Nissan Fairlady X. Для його створення довелося повністю розібрати кузов Nissan Z і доопрацювати деякі деталі. Готовий проєкт покажуть у 2023 році на Токійському автосалоні та Osaka Auto Messe.

[ + – ] Передню частину Fairlady Z трохи змінили [ + – ] Задню частину виконали у стилі спорткара

Результат вийшов цілком обережним. Для більшої спортивності Nissan Fairlady X укомплектували дисками Rays та шинами Michelin Pilot Sport 4 S.

Важливо

Заряджену версію спорткара Nissan Z вперше помітили на тестах (фото)

Інтер'єр Murano також змінили заради більшої схожості зі спорткаром. Стандартні сидіння та кермо замінили спортивні з моделі Fairlady Z.

[ + – ] Інтер'єр Nissan Murano зробили більш спортивним Фото: @Nissangakuen_cz | Twitter

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1 1991 продають за ціною нового Mercedes-Benz G-Class.

Ми розповідали, що спорткар Nissan Z розсекретили до прем'єри під час тестів.