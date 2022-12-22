Японці схрестили спорткар Nissan Z із кросовером (фото)
Для створення незвичайного проєкту довелося повністю розібрати кузов Nissan Z та доопрацювати деякі деталі кросовера Murano. Результат вийшов досить цікавим.
Багато тюнерів практикують заміну передніх та задніх частин авто з інших моделей. Цього разу студенти автомобільного технічного коледжу Nissan підготували унікальний проєкт, об'єднавши спорткар Z (Fairlady Z) та кросовер Murano. Результатом умільці поділилися на своїй сторінці у Twitter.
Незвичайний витвір отримав назву Nissan Fairlady X. Для його створення довелося повністю розібрати кузов Nissan Z і доопрацювати деякі деталі. Готовий проєкт покажуть у 2023 році на Токійському автосалоні та Osaka Auto Messe.
Результат вийшов цілком обережним. Для більшої спортивності Nissan Fairlady X укомплектували дисками Rays та шинами Michelin Pilot Sport 4 S.
Інтер'єр Murano також змінили заради більшої схожості зі спорткаром. Стандартні сидіння та кермо замінили спортивні з моделі Fairlady Z.
Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1 1991 продають за ціною нового Mercedes-Benz G-Class.
Ми розповідали, що спорткар Nissan Z розсекретили до прем'єри під час тестів.