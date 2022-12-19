Заряджену версію спорткара Nissan Z вперше помітили на тестах (фото)

Підрозділ NISMO готує швидшу модифікацію Nissan Z. Очікується, що заряджена версія отримає додаток до потужності та агресивніший обвіс.

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Nissan Z Nismo вперше сфотографували під час тестів у США. Спорткар випробовували на шосе Анхелес-Хрест, яке проходить через гори Сан-Габріель в окрузі Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Про це повідомили на сайті Motor1.

Судячи зі знімків, версія Nismo отримає агресивніший обвіс і модифікований двигун. На одному із тестових авто на капоті помітні вентиляційні отвори.

[ + – ] Nissan Z NISMO отримає модернізований двигун

На тестових Nissan Z Nismo встановлені нові дев'ятиспицеві диски чорного кольору. За ними можна розглянути червоні супорти допрацьованої гальмівної системи.

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На багажнику з'явився новий спойлер. Задній бампер спорткара також змінили — з нього виглядають дві вихлопні труби.

[ + – ] На Nissan Z NISMO встановлять збільшений спойлер та новий задній бампер

Потужність двигуна зарядженої версії поки невідома, але, напевно, її збільшать. На стандартному Nissan Z 3,0-літровий V6 твін-турбо розвиває 400 к.с. і має крутний момент в 475 Нм.

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