Новий Renault Clio 2023 розсекречено до прем'єри (фото)
Renault Clio пройде оновлення і стане більш виразним на вигляд. З лінійки зникнуть дизельні версії, зате з'явиться новий гібрид.
Опубліковано перші рендери нового Renault Clio. Популярний хетчбек В-класу пройде плановий фейсліфтинг та буде представлений у другій половині 2023 року. Про це повідомляє сайт Motor1.
Новий Renault Clio не надто зміниться зовні, але стане більш виразним на вигляд. Хетчбеку доопрацювали передню частину: на рендерах привертають увагу нові тоненькі фари та освіжені грати радіатора. Топова спортивна версія RS Line також відрізняється більш агресивним переднім бампером зі збільшеним повітрозабірником.
Салон Renault Clio не показали, але навряд чи занадто зміниться. Швидше за все, обмежаться збільшенням дисплея мультимедіа.
З лінійки Renault Clio 2023, швидше за все, пропадуть 1,5-літровий турбодизель та базовий бензиновий турбомотор об'ємом 1,0 л. На зміну останньому прийде 1,2-літровий турбодвигун, який запропонують у версіях потужністю 90, 110 та 130 к. с.Важливо
Не виключено, що з'явиться варіант із заводським ГБО. Також очікується розширення гібридної лінійки E-Tech: до 145-сильної версії невдовзі має приєднатися 160-сильна.
Тим часом, вже йде розробка нового покоління Renault Clio. Хетчбек з'явиться у 2026 році і перші його зображення вже опубліковано.
Раніше Фокус повідомляв, що Renault готують новий недорогий електрокросовер із дизайном у ретро-стилі.