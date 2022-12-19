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Новий Renault Clio 2023 розсекречено до прем'єри (фото)

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Фото: Motor1.com | Renault Clio оновлять у 2023 році

Renault Clio пройде оновлення і стане більш виразним на вигляд. З лінійки зникнуть дизельні версії, зате з'явиться новий гібрид.

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Опубліковано перші рендери нового Renault Clio. Популярний хетчбек В-класу пройде плановий фейсліфтинг та буде представлений у другій половині 2023 року. Про це повідомляє сайт Motor1.

Новий Renault Clio не надто зміниться зовні, але стане більш виразним на вигляд. Хетчбеку доопрацювали передню частину: на рендерах привертають увагу нові тоненькі фари та освіжені грати радіатора. Топова спортивна версія RS Line також відрізняється більш агресивним переднім бампером зі збільшеним повітрозабірником.

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Нові тоненькі фари зроблять дизайн авто більш виразним
Фото: Motor1.com

Салон Renault Clio не показали, але навряд чи занадто зміниться. Швидше за все, обмежаться збільшенням дисплея мультимедіа.

З лінійки Renault Clio 2023, швидше за все, пропадуть 1,5-літровий турбодизель та базовий бензиновий турбомотор об'ємом 1,0 л. На зміну останньому прийде 1,2-літровий турбодвигун, який запропонують у версіях потужністю 90, 110 та 130 к. с.

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Не виключено, що з'явиться варіант із заводським ГБО. Також очікується розширення гібридної лінійки E-Tech: до 145-сильної версії невдовзі має приєднатися 160-сильна.

Тим часом, вже йде розробка нового покоління Renault Clio. Хетчбек з'явиться у 2026 році і перші його зображення вже опубліковано.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault готують новий недорогий електрокросовер із дизайном у ретро-стилі.