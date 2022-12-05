Найдоступніший електрокросовер Renault показали на перших зображеннях

Електрокар Renault 4 E-Tech отримає версії потужністю 125 та 150 к. с., а його запас ходу становитиме до 420 км. Дизайн буде виконаний у дусі класичного Renault 4 60-х років.

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Опубліковано зображення нового Renault 4 E-Tech. Компактний електрокросовер презентують у 2024 році, а його продажі стартують на початку 2025-го. Про це повідомляє французький сайт L'argus.

Електрокросовер Renault 4 E-Tech є серійною версією концепт-кара 4Ever Trophy, представленого на Паризькому автосалоні. Його позиціюють як наступника знаменитого Renault 4 1960 року. У нього знайомий силует із високим капотом та малими кутами нахилу стійок даху, у ретро-стилі виконані й фари авто.

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Повідомляється, що новий Renault 4 досягає 4,16 м завдовжки й побудований на платформі CMF-B EV, як і електромобіль Renault 4. На вибір запропонують версії потужністю 125 і 150 к. с.

Електрокар отримає літій-іонні акумулятори місткістю 42 та 52 кВт∙год. Топовий варіант зможе проїхати 420 км без підзарядки. Крім того, він отримає функцію двонапрямної зарядки, тобто зможе живити електрикою будинок.

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Також стало відомо, що електрокар Renault подорожчав. Раніше повідомлялося, що він коштуватиме від 20 000 євро, але тепер ціна підскочила до 29 000 євро. Однак, це все одно буде найдоступніший електрокросовер Renault.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault презентували економічний гібридний кросовер з витратою 4,6 л на 100 км.

Також ми писали, що в Renault Group готують два дорогі спортивні електрокари.