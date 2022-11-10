Renault готують два дорогі спортивні електромобілі: перші подробиці

Підрозділ Renault Alpine перейде на випуск електромобілів із 2026 року. Його модельний ряд поповнять електричні седан та кросовер із запасом ходу до 500 км.

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У Renault Group планують серйозно розширити лінійку спортивного підрозділу Alpine. Її поповнять дорогі електричні моделі преміумкласу. Про це стало відомо британському виданню Autocar.

Наразі Alpine випускає одну-єдину модель А110, проте незабаром ситуація зміниться. Спортивний бренд перейде на випуск електрокарів із 2026 року, а його модельний ряд серйозно розширять.

[ + – ] Вже опубліковані тизери перших електрокарів Alpine Фото: Renault

Раніше заявили, що спочатку в лінійці Alpine з'являться електричний наступник купе A110, спортивний варіант Renault 5 і компактний електрокросовер. Їхні тизери вже опубліковані. Тепер підтверджено ще дві електричні моделі.

Відомо, що електрокари Renault Alpine будуть побудовані на платформі CMF-EV, яку використовують нові Nissan Ariya та Renault Megane E-Tech. Вона дозволяє створювати електромобілі із запасом ходу до 500 км. За даними Autocar, одна з моделей буде обтічним спортивним седаном, а інша — великим і потужним кросовером.

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Крім того, планується розширити географію продажу Alpine. Якщо зараз бренд представлений лише на європейському ринку, то нові преміальні електромобілі з'являться також у Північній Америці та Китаї.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault знімають із виробництва найпопулярніший електромобіль у Європі та не планують випускати його нове покоління.