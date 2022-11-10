Renault готують два дорогі спортивні електромобілі: перші подробиці
Підрозділ Renault Alpine перейде на випуск електромобілів із 2026 року. Його модельний ряд поповнять електричні седан та кросовер із запасом ходу до 500 км.
У Renault Group планують серйозно розширити лінійку спортивного підрозділу Alpine. Її поповнять дорогі електричні моделі преміумкласу. Про це стало відомо британському виданню Autocar.
Наразі Alpine випускає одну-єдину модель А110, проте незабаром ситуація зміниться. Спортивний бренд перейде на випуск електрокарів із 2026 року, а його модельний ряд серйозно розширять.
Раніше заявили, що спочатку в лінійці Alpine з'являться електричний наступник купе A110, спортивний варіант Renault 5 і компактний електрокросовер. Їхні тизери вже опубліковані. Тепер підтверджено ще дві електричні моделі.
Відомо, що електрокари Renault Alpine будуть побудовані на платформі CMF-EV, яку використовують нові Nissan Ariya та Renault Megane E-Tech. Вона дозволяє створювати електромобілі із запасом ходу до 500 км. За даними Autocar, одна з моделей буде обтічним спортивним седаном, а інша — великим і потужним кросовером.Важливо
Крім того, планується розширити географію продажу Alpine. Якщо зараз бренд представлений лише на європейському ринку, то нові преміальні електромобілі з'являться також у Північній Америці та Китаї.
Раніше Фокус повідомляв, що Renault знімають із виробництва найпопулярніший електромобіль у Європі та не планують випускати його нове покоління.