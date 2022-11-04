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Авто

В Україні помічено знаменитий ретро-автомобіль Renault (фото)

Renault R8, Renault 8, Renault 8 в Україні, старий Renault, седан Renault
Фото: autocentre.ua | Renault R8 помітили на Закарпатті

Renault R8 — невеликий седан С-класу з нестандартною конструкцією. Його двигун встановлений ззаду, а напівавтоматична коробка керується кнопками.

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На Закарпатті помітили класичний Renault R8. Ретро-авто вже не один рік зберігає у себе вдома місцевий священик і воно потребує реставрації. Про це повідомляє Автоцентр.

Renault R8, Renault 8, Renault 8 в Україні, старий Renault, седан Renault Fullscreen
Автомобіль потребує реставрації
Фото: autocentre.ua

Імовірно, що це єдиний Renault R8 в Україні, хоча модель С-класу була досить масовою: з 1962 по 1976 роки випустили майже 1,5 мільйони таких седанів. Крім Франції, модель випускали ще в 11 країнах світу, причому складання навіть налагодили соціалістичні Болгарії (як Bulgarrenault 8) та Румунії (як Dacia 1100).

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Автомобіль довжиною приблизно 4 м відрізняється оригінальним незграбним дизайном. Його конструкція — дуже цікава. По-перше, двигун розташований ззаду. Спочатку седан оснащували 1,0-літровим 44-сильним двигуном, а в 1964 році з'явився 1,1-літровий 50-сильний Renault 8 Major. Потім додали спортивні варіанти Gordini потужністю 90-100 к. с., здатні розвинути 180 км/год.

Renault R8, Renault 8, Renault 8 в Україні, старий Renault, седан Renault Fullscreen
Двигун Renault 8 розташований ззаду
Фото: autocentre.ua

По-друге, крім стандартної 4-ступінчастої механічної коробки пропонували оригінальну 3-ступінчасту напівавтоматичну трансмісію з кнопками замість важеля. Крім того, недорогий седан отримав дискові гальма всіх коліс — рідкість для 60-х років.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault відродять знамениту бюджетну модель у форматі недорогого електромобіля.