В Украине обнаружен знаменитый ретро-автомобиль Renault (фото)

Renault R8 — небольшой седан С-класса с весьма нестандартной конструкцией. Его двигатель установлен сзади, а полуавтоматическая коробка передач управляется кнопками.

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В Закарпатье обнаружили классический Renault R8. Ретро-авто уже не один год хранит у себя дома местный священник и оно требует реставрации. Об этом сообщает Автоцентр.

[ + – ] Автомобиль требует реставрации Фото: autocentre.ua

Очень вероятно, что это единственный Renault R8 в Украине, хотя модель С-класса была довольно массовой: с 1962 по 1976 годы выпустили около 1,5 миллиона таких седанов. Помимо Франции, модель выпускали еще в 11 странах мира, причем сборку даже наладили социалистических Болгарии (как Bulgarrenault 8) и Румынии (как Dacia 1100).

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Автомобиль длиной около 4 м отличается оригинальным угловатым дизайном. Его конструкция – весьма интересная. Во-первых, двигатель расположен сзади. Поначалу седан оснащали 1,0-литровым 44-сильным мотором, а в 1964 году появился 1,1-литровый 50-сильный Renault 8 Major. Затем добавили спортивные варианты Gordini мощностью 90-100 л. с., способные развить 180 км/ч.

[ + – ] Двигатель Renault 8 расположен сзади Фото: autocentre.ua

Во-вторых, помимо стандартной 4-ступенчатой механической коробки передач предлагали оригинальную 3-ступенчатую полуавтоматическую трансмиссию с кнопками вместо рычага. Кроме того, недорогой седан получил дисковые тормоза всех колес – редкость для 60-х годов.

Ранее Фокус сообщал, что Renault возродят знаменитую бюджетную модель в формате недорогого электромобиля.