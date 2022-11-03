На аукцион выставили скромное повседневное авто королевы Елизаветы ІІ (фото)

Елизавета ІІ регулярно пользовалась Jauar X-Type и ее не раз видели за рулем универсала. Королевское авто регулярно обслуживали и оно отлично сохранилось.

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В Великобритании на аукцион выставили универсал Jaguar X-Type 2009 года. Неприметная семейная машина имеет интересную историю – на нем ездила королева Елизавета ІІ. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Универсал регулярно обслуживали и он отлично сохранился

Хотя в гараже Елизаветы ІІ были и гораздо более дорогие модели, для повседневной езды она нередко использовала машины среднего класса. Купить Jaguar X-Type королеве решили в 2009 году – машина стала дополнением к ее излюбленному Land Rover Defender.

[ + – ] Автомобиль оснащен 3,0-литровым 231-сильным V6

Универсал Jaguar X-Type также пришелся по душе Елизавете ІІ – отчасти благодаря тому, что большой багажник подходил для перевозки королевских корги. Специально для собак там появились крепежная сеть и чехол. Ее Величество не раз фотографировали за рулем Jaguar.

Авто королевы Великобритании окрашено в ее любимый зеленый цвет, а салон отделан кожей и деревом. Комплектация включает климат-контроль, панорамную крышу и электропривод сидений.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево

Под капотом установлен 3,0-литровый V6 мощностью 231 л. с. С 5-ступенчатой автоматической КПП универсал Jaguar разгоняется до 100 км/ч за 6,8 с и развивает 230 км/ч.

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Автомобиль в отличном состоянии, ведь он регулярно обслуживался – об этом свидетельствуют квитанции с СТО. Пробег машины – 121 350 км. Стартовая цена на аукционе не указана, но известно, что нынешний владелец приобрел Jaguar шесть лет назад за 16 000 фунтов стерлингов ($17 900). Торги назначены на 26 ноября.

[ + – ] В багажнике королева Великобритании возила своих корги

Следует отметить, что Jaguar X-Type в свое время не считался роскошным авто – это была начальная модель марки. Для снижения себестоимости ее построили на базе массового Ford Mondeo.

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