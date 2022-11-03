На аукціон виставили скромне повсякденне авто королеви Єлизавети ІІ (фото)

Єлизавета ІІ регулярно користувалася Jaguar X-Type і її неодноразово бачили за кермом універсала. Королівське авто регулярно обслуговували і воно добре збереглося.

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У Великій Британії на аукціон виставили універсал Jaguar X-Type 2009 року. Непримітна сімейна машина має цікаву історію — нею їздила королева Єлизавета ІІ. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Універсал регулярно обслуговували і він чудово зберігся

Хоча в гаражі Єлизавети ІІ були й набагато дорожчі моделі, для повсякденної їзди вона нерідко використовувала машини середнього класу. Купити Jaguar X-Type королеві вирішили e 2009 році — машина стала доповненням до її улюбленого Land Rover Defender.

[ + – ] Автомобіль оснащений 3,0-літровим 231-сильним V6

Універсал Jaguar X-Type також сподобався Єлизаветі ІІ — частково завдяки тому, що великий багажник підходив для перевезення королівських коргі. Спеціально для собак там з'явилися сітка для кріплення та чохол. Її Величність неодноразово фотографували за кермом Jaguar.

Авто королеви Великобританії пофарбовано в її улюблений зелений колір, а салон оздоблений шкірою та деревом. Комплектація містить клімат-контроль, панорамний дах та сидіння з електроприводом.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та дерево

Під капотом встановлений 3,0-літровий V6 потужністю 231 к. с. З 5-ступінчастою автоматичною КПП універсал Jaguar розганяється до 100 км/год за 6,8 секунди і розвиває 230 км/год.

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Автомобіль у відмінному стані, адже його регулярно обслуговували — про це свідчать квитанції з СТО. Пробіг машини — 121350 км. Стартову ціну на аукціоні не вказано, але відомо, що нинішній власник придбав Jaguar шість років тому за 16 000 фунтів стерлінгів ($17 900). Торги призначено на 26 листопада.

[ + – ] У багажнику королева Великобританії возила своїх коргі

Слід зазначити, що Jaguar X-Type свого часу не вважався розкішним авто — це була початкова модель марки. Для зниження собівартості її збудували на базі масового Ford Mondeo.

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