Mazda презентовала недорогой семейный кроссовер за $20 тысяч (фото)

Кроссовер Mazda CX-8 — удлиненная версия хорошо знакомой у нас модели CX-5. Авто предлагают в бензиновых и дизельных версиях мощностью от 190 до 230 л. с.

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В Японии презентована новая Mazda CX-8 2023. Семиместный кроссовер прошел фейслифтинг и поступит в продажу до конца года. На родине он будет стоить от 20 000 до 34 500 долларов, а позже стартуют продажи и в других странах. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Версия Grand Journey узнается по обвесу и 19-дюймовым дискам Фото: Mazda

Mazda CX-8 – удлиненный вариант хорошо известного у нас кроссовера CX-5. Соответственно, обновили его так же, как и собрата – заменены решетка радиатора, светотехника и бамперы. Кроме того, линейку расширили версии Grand Journey и Sports Appearance с обвесом и особыми 19-дюймовыми дисками.

[ + – ] Сзади освежены фонари Фото: Mazda

Салон Mazda CX-8 также выдержан в духе младшей модели CX-5 и основное различие – третий ряд сидений. Внутри установлены новые передние кресла и стало больше USB-разъемов. Также доработаны мультимедийная система и адаптивный круиз-контроль.

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Семиместный кроссовер Mazda предложен с бензиновыми 2,5-литровыми моторами на 190 и 230 л. с., а также с 2,2-литровым 200-сильным турбодизелем. Все версии оснащены 6-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть передним или полным. В подвеске заменены пружины и амортизаторы, что сделало езду комфортнее.

[ + – ] В салоне заменены передние сиденья Фото: Mazda

Примечательно, что уже в разработке преемник Mazda CX-8. Модель с названием CX-80 готовят специально для европейского рынка и она станет более прмиальной.

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