Jeep готовит два доступных электрокроссовера с запасом хода свыше 600 км (фото)
Новые Jeep Compass и Renegade станут электромобилями. Кроссоверы предложат в версиях с передним и полным приводом мощностью от 170 до 245 л. с.
Jeep начинает активную электрификацию своего модельного ряда. Уже представлен первый электромобиль в истории марки, а вскоре к нему присоединятся еще несколько моделей. Об этом стало известно сайту Auto Express.
Электромобилями станут новые Jeep Renegade и Compass следующего поколения. Их должны представить в 2025-2026 годах и планируют продавать в Европе, Америке и Азии.
Компактные кроссоверы Jeep построят на новой электрической платформе STLA Small. Судя по первым рендерам, они сохранят знакомый дизайн с фирменной решеткой радиатора и мускулистыми расширенными крыльями. Новый Jeep Compass станет более обтекаемым тогда, как Renegade останется угловатым.
По предварительным данным, электромобили Jeep предложат в переднеприводной 170-сильной и полноприводной 245-сильной версиях. Запас хода составит около 640 км.Важно
Новые Jeep Compass и Renegade подорожают по сравнению со своими бензиновыми предшественниками, но все же останутся весьма доступными. Базовые версии модели будут стоить в районе 40 000 долларов.
Ранее Jeep презентовал более дорогие электрические модели. Они должны появиться до 2025 года. Таким образом, в линейке марки будет пять электрокаров.
Также Фокус рассказывал, что британцы презентовали мощный электрокроссовер с характеристиками суперкара.