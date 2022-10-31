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Авто

Jeep готовит два доступных электрокроссовера с запасом хода свыше 600 км (фото)

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Фото: Auto Express | Электрокроссоверы Jeep Renegade и Compass электрифицируют

Новые Jeep Compass и Renegade станут электромобилями. Кроссоверы предложат в версиях с передним и полным приводом мощностью от 170 до 245 л. с.

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Jeep начинает активную электрификацию своего модельного ряда. Уже представлен первый электромобиль в истории марки, а вскоре к нему присоединятся еще несколько моделей. Об этом стало известно сайту Auto Express.

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Новый Jeep Renegade сохранит угловатый дизайн

Электромобилями станут новые Jeep Renegade и Compass следующего поколения. Их должны представить в 2025-2026 годах и планируют продавать в Европе, Америке и Азии.

Компактные кроссоверы Jeep построят на новой электрической платформе STLA Small. Судя по первым рендерам, они сохранят знакомый дизайн с фирменной решеткой радиатора и мускулистыми расширенными крыльями. Новый Jeep Compass станет более обтекаемым тогда, как Renegade останется угловатым.

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Jeep Compass будет более обтекаемым на вид
Фото: Auto Express

По предварительным данным, электромобили Jeep предложат в переднеприводной 170-сильной и полноприводной 245-сильной версиях. Запас хода составит около 640 км.

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Новые Jeep Compass и Renegade подорожают по сравнению со своими бензиновыми предшественниками, но все же останутся весьма доступными. Базовые версии модели будут стоить в районе 40 000 долларов.

Ранее Jeep презентовал более дорогие электрические модели. Они должны появиться до 2025 года. Таким образом, в линейке марки будет пять электрокаров.

Также Фокус рассказывал, что британцы презентовали мощный электрокроссовер с характеристиками суперкара.