Первый турецкий автомобиль поступил в производство: это инновацинный электрокар (фото)

Электрический кроссовер TOGG разработали всего за три года. Топовая 400-сильная версия модели разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с и обладает запасом хода в 500 км.

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В Турции стартовало производство автомобилей национального бренда TOGG. В церемонии запуска конвейера нового предприятия в провинции Бурса взял участие президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Первым турецким авто стал электрический кроссовер TOGG 1. Он поступит в продажу с марта по цене от 43 000 до 54 000 долларов. Поначалу модель станет доступна на родине, а полтора года спустя появится на европейском рынке.

[ + – ] Электрокроссовер разрабатывали с 2019 года Фото: Anadolu Agency

Турецкие автомобили TOGG разрабатывали с 2019 года и вложили в его создание и строительство завода около 3,7 млрд. долларов. Это проект консорциума Automobile Enterprise Group, основанного бизнесменом Мехметом Гюрджаном Каркашем.

Турецкий электрокар TOGG – подробности и характеристики

Электромобиль TOGG – кроссовер длиной 4,8 м и с колесной базой в 2,8 м. Его дизайн с рельефными боковинами и широкой решеткой радиатора разработали в знаменитом итальянском ателье Pininfarina.

[ + – ] Дизайн кроссовера разработан в итальянском ателье Pininfarina Фото: carscoops.com

Салон TOGG получился очень футуристическим – там установлены сразу шесть дисплеев. Оснащение включает проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью и систему полуавтономного вождения.

[ + – ] Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с Фото: carscoops.com

На выбор предложат две версии модели. Базовый заднеприводной вариант получит 200-сильный мотор и сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,6 с и проехать 300 км без подзарядки.

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В топовой полноприводной версии два мотора с суммарной отдачей в 400 л. с. В этом случае разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а запас хода составляет 500 км.

[ + – ] В салоне установлены сразу шесть дисплеев Фото: carscoops.com

Позже линейку TOGG расширят новые модели. Уже рассекречен электрический седан, а затем появятся хэтчбек С-класса, минивэн и компактный кроссовер. К 2030 году объемы производства доведут до 175 тыс. авто ежегодно.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе стартуют продажи недорогого электрокара за 12 тысяч евро.