Renault готовят два дорогих спортивных электромобиля: первые подробности

Подразделение Renault Alpine перейдет на выпуск электромобилей с 2026 года. Его модельный ряд пополнят электрические седан и кроссовер с запасом хода до 500 км.

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В Renault Group планируют серьезно расширить линейку спортивного подразделения Alpine. Ее пополнят дорогие электрические модели премиум-класса. Об этом стало известно британскому изданию Autocar.

На данный момент Alpine выпускает одну-единственную модель А110, однако вскоре ситуация изменится. Спортивный бренд перейдет на выпуск электрокаров с 2026 года, а его модельный ряд серьезно расширят.

[ + – ] Уже опубликованы тизеры первых электрокаров Alpine Фото: Renault

Ранее было заявлено, что поначалу в линейке Alpine появятся электрический преемник купе A110, спортивный вариант модели Renault 5 и компактный электрокроссовер. Их тизеры уже опубликованы. Теперь же подтверждены еще две электрические модели.

Известно, что электрокары Renault Alpine будут построены на платформе CMF-EV, которую используют новые Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech. Она позволяет создавать электромобили с запасом хода до 500 км. По данным Autocar, одна из моделей будет обтекаемым спортивным седаном, а другая – большим и мощным кроссовером.

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Кроме того, планируется расширить географию продаж Alpine. Если сейчас бренд представлен только на европейском рынке, то новые премиальные электромобили появятся также в Северной Америке и Китае.

Ранее Фокус сообщал, что Renault снимают с производства самый популярный электромобиль в Европе и не планируют выпускать его новое поколение.