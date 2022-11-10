Renault готовят два дорогих спортивных электромобиля: первые подробности
Подразделение Renault Alpine перейдет на выпуск электромобилей с 2026 года. Его модельный ряд пополнят электрические седан и кроссовер с запасом хода до 500 км.
В Renault Group планируют серьезно расширить линейку спортивного подразделения Alpine. Ее пополнят дорогие электрические модели премиум-класса. Об этом стало известно британскому изданию Autocar.
На данный момент Alpine выпускает одну-единственную модель А110, однако вскоре ситуация изменится. Спортивный бренд перейдет на выпуск электрокаров с 2026 года, а его модельный ряд серьезно расширят.
Ранее было заявлено, что поначалу в линейке Alpine появятся электрический преемник купе A110, спортивный вариант модели Renault 5 и компактный электрокроссовер. Их тизеры уже опубликованы. Теперь же подтверждены еще две электрические модели.
Известно, что электрокары Renault Alpine будут построены на платформе CMF-EV, которую используют новые Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech. Она позволяет создавать электромобили с запасом хода до 500 км. По данным Autocar, одна из моделей будет обтекаемым спортивным седаном, а другая – большим и мощным кроссовером.Важно
Кроме того, планируется расширить географию продаж Alpine. Если сейчас бренд представлен только на европейском рынке, то новые премиальные электромобили появятся также в Северной Америке и Китае.
Ранее Фокус сообщал, что Renault снимают с производства самый популярный электромобиль в Европе и не планируют выпускать его новое поколение.