Самый доступный электрокроссовер Renault показали на первых изображениях

Электрокар Renault 4 E-Tech получит версии мощностью 125 и 150 л. с., а его запас хода составит до 420 км. Дизайн будет выполнен в духе классического Renault 4 60-х годов.

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Опубликованы изображения нового Renault 4 E-Tech. Компактный электрокроссовер презентуют в 2024 году, а его продажи стартуют в начале 2025-го. Об этом сообщает французский сайт L’argus.

Электрокроссовер Renault 4 E-Tech является серийной версией концепт-кара 4Ever Trophy, представленного на Парижском автосалоне. Его позиционируют как преемника знаменитого Renault 4 1960 года. У него знакомый силуэт с высоким капотом и малыми углами наклона стоек крыши, в ретро-стиле выполнены и фары авто.

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Сообщается, что новый Renault 4 достигает 4,16 м в длину и построен на платформе CMF-B EV, как и электромобиль Renault 4. На выбор предложат версии мощностью 125 и 150 л. с.

Электрокар получит литий-ионные аккумуляторы емкостью 42 и 52 кВт∙ч. Топовый вариант сможет проехать 420 км без подзарядки. Кроме того, он получит функцию двунаправленной зарядки, то есть сможет питать электричеством дом.

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Также стало известно, что электрокар Renault подорожал. Ранее сообщалось, что он будет стоить от 20 000 евро, но теперь цена подскочила до 29 000 евро. Тем не менее, это все равно будет самый доступный электрокроссовер Renault.

Ранее Фокус сообщал, что Renault презентовали экономичный гибридный кроссовер с расходом 4,6 л на 100 км.

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