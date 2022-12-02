Новый электромобиль Volkswagen ID.3 2023 показали на первых изображениях
Электромобилю Volkswagen ID.3 изменят дизайн и салон, а также улучшат аэродинамику. Линейку пополнит 299-сильная спортивная версия.
Опубликованы первые изображения нового Volkswagen ID.3. Электрический хэтбек пройдет модернизацию и будет представлен в начале следующего года. Уже известно, что он будет стоить от 43 995 евро. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.
Новый Volkswagen ID.3 не слишком изменится внешне. На рендерах видны более агрессивный передний бампер и измененные фонари.
Основные перемены произойдут внутри Volkswagen ID.3 2023. Хэтчбек получит полностью новую переднюю панель, более современный виртуальный щиток приборов и увеличенный до 12 дюймов тачскрин. Также обещают улучшенную проекцию на лобовое стекло.
Заменены и сенсорные кнопки климата, а вот на руле клавиши станут обычными – по просьбе клиентов Volkswagen. Кроме того, в отделке станет больше материалов, полученных путем вторичной переработки. Перечень опций пополнят улучшенные парковочный автопилот и система полуавтономного вождения.Важно
Электромобиль Volkswagen ID.3 сохранит версии на 150 и 204 л. с. и по-прежнему будет оснащаться батареями емкостью 55, 62 и 77 кВт∙ч. Впрочем, запас хода вырастет примерно на 2% благодаря улучшенной аэродинамике.
Также линейку пополнит спортивный Volkswagen ID.3 GTX. Его оснастят полным приводом и двумя моторами общей мощностью 299 л. с.
Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen создает электрокар с ГБО и запасом хода 2000 км.
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