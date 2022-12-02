Новый электромобиль Volkswagen ID.3 2023 показали на первых изображениях

Электромобилю Volkswagen ID.3 изменят дизайн и салон, а также улучшат аэродинамику. Линейку пополнит 299-сильная спортивная версия.

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Опубликованы первые изображения нового Volkswagen ID.3. Электрический хэтбек пройдет модернизацию и будет представлен в начале следующего года. Уже известно, что он будет стоить от 43 995 евро. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

[ + – ] Передний бампер хэтчбека станет агрессивнее на вид Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.3 не слишком изменится внешне. На рендерах видны более агрессивный передний бампер и измененные фонари.

Основные перемены произойдут внутри Volkswagen ID.3 2023. Хэтчбек получит полностью новую переднюю панель, более современный виртуальный щиток приборов и увеличенный до 12 дюймов тачскрин. Также обещают улучшенную проекцию на лобовое стекло.

[ + – ] В салоне полностью заменят переднюю панель Фото: Volkswagen

Заменены и сенсорные кнопки климата, а вот на руле клавиши станут обычными – по просьбе клиентов Volkswagen. Кроме того, в отделке станет больше материалов, полученных путем вторичной переработки. Перечень опций пополнят улучшенные парковочный автопилот и система полуавтономного вождения.

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Электромобиль Volkswagen ID.3 сохранит версии на 150 и 204 л. с. и по-прежнему будет оснащаться батареями емкостью 55, 62 и 77 кВт∙ч. Впрочем, запас хода вырастет примерно на 2% благодаря улучшенной аэродинамике.

[ + – ] Линейку расширит топовый 299-сильный вариант GTX Фото: Volkswagen

Также линейку пополнит спортивный Volkswagen ID.3 GTX. Его оснастят полным приводом и двумя моторами общей мощностью 299 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen создает электрокар с ГБО и запасом хода 2000 км.

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