Раскрыты первые подробности нового Volkswagen Golf 9

Новый Volkswagen Golf появится после 2027 года и станет электромобилем. В линейке останутся спортивные версии Golf GTI и R.

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Volkswagen продолжит выпускать популярный Golf, причем новое поколение массовой модели С-класса станет электрическим. Об этом заявил британскому изданию Autocar CEO легкового подразделения Volkswagen Томас Шеффер.

Ранее появилась информация, что нынешний Volkswagen Golf 8 может стать последним и дальнейшее развитие хэтчбека не планируется. Но все же Volkswagen не стал отказываться от своей самой популярной и успешной модели. С 1974 года выпущено свыше 40 миллионов Golf всех поколений.

[ + – ] Golf 9 не заменит Volkswagen ID.3, а будет выпускаться паралельно с ним Фото: Volkswagen

"У нас есть культовые Golf и GTI. Было бы безумством дать им исчезнуть", — подчеркнул Томас Шеффер.

Новое поколение, скорее всего, назовут Volkswagen ID Golf. Конечно, в С-классе немецкий бренд уже представлен электрокаром Volkswagen ID.3, но эта модель не будет конкурентом Golf. Дело в том, что она заметно просторнее и является преемником минивэна Golf Plus. Поэтому два электрокара будут выпускать параллельно.

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Новый Volkswagen Golf 9 будет компактнее ID.3. Хэтчбек предложат в нескольких версиях и в линейке останутся заряженные Golf GTI и R. Премьера модели состоится не ранее 2027-2028 годов.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen в ближайшие годы представит десяток новых электромобилей разных классов стоимостью от 20 000 евро.

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