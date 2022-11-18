Розкрито перші подробиці нового Volkswagen Golf 9

Новий Volkswagen Golf з'явиться після 2027 року та стане електромобілем. У лінійці залишаться спортивні версії Golf GTI та R.

Related video

Volkswagen продовжуватиме випускати популярний Golf, причому нове покоління масової моделі С-класу стане електричним. Про це заявив британському виданню Autocar CEO легкового підрозділу Volkswagen Томас Шеффер.

Раніше з'явилася інформація, що нинішній Volkswagen Golf 8 може стати останнім, і подальший розвиток хетчбека не планується. Але все ж таки Volkswagen не став відмовлятися від своєї найпопулярнішої і найуспішнішої моделі. З 1974 випущено понад 40 мільйонів Golf всіх поколінь.

[ + – ] Golf 9 не замінить Volkswagen ID.3, а випускатиметься паралельно з ним Фото: Volkswagen

"У нас є культові Golf і GTI. Було б безумством дати їм зникнути", — наголосив Томас Шеффер.

Нове покоління, найімовірніше, назвуть Volkswagen ID Golf. Звісно, в С-класі німецький бренд вже представлений електрокаром Volkswagen ID.3, але ця модель не буде конкурентом Golf. Річ у тому, що вона помітно просторіша і є наступником мінівена Golf Plus. Тому два електрокари випускатимуть паралельно.

Важливо

Volkswagen розробляє інноваційний електрокар з ГБО та запасом ходу 2000 км

Новий Volkswagen Golf 9 буде компактнішим за ID.3. Хетчбек запропонують у кількох версіях і в лінійці залишаться заряджені Golf GTI та R. Прем'єра моделі відбудеться не раніше 2027-2028 років.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen найближчими роками представить десяток нових електромобілів різних класів вартістю від 20 000 євро.

Також ми писали, що Volkswagen готує електричного конкурента Ґелендваґена.