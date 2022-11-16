Volkswagen розкрив перші подробиці нового електричного конкурента Ґелендваґена (фото)

Volkswagen створив нову марку Scout для випуску потужних електричних позашляховиків і пікапів. Вироблятимуть автомобілі у США з 2026 року.

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В інтернет потрапили нові тизери електричного позашляховика Scout. Нова модель від концерну Volkswagen має з'явитися в 2026 році. Перші її подробиці розкрили на офіційному сайті бренду.

Марка Scout створена німецьким концерном для випуску електричних позашляховиків. Виробництво автомобілів налагодять у США і вони будуть своєрідними наступниками американської моделі International Harvester Scout, яку випускали з 1961 по 1980 роки. Volkswagen викупив права на цю торгову марку.

[ + – ] Лінійка Scout враховуватиме позашляховик і пікап Фото: Volkswagen

Судячи з тизерів, електричний позашляховик дуже нагадує знаменитого предка. Він має характерний силует із високим капотом і вигнутими задніми стійками даху. Також на зображеннях можна розглянути позашляхову гуму та тримісний передній диван у салоні, обшитий білою шкірою.

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Характеристики Scout поки що тримаються в секреті. Заявлено, що разом із позашляховиком з'явиться пікап. Електромобілі збудують на цілком новій платформі, а основний акцент зроблять на прохідності авто.

[ + – ] Зразком для наслідування є International Harvester Scout Фото: wikipedia.org

Позашляховик Scout стане конкурентом електричного Ґелендваґена і Rivian R1T, а пікап кине виклик Ford F-150 Lightning, RAM 1500 Revolution і Tesla Cybertruck.

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