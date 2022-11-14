Дизайн, як у Golf, і гібридна установка: яким буде новий Volkswagen Tiguan 2023 (фото)

Новий Volkswagen Tiguan кардинально зміниться зовні та стане виразнішим на вигляд. Кросовер збереже знайомі бензинові й дизельні двигуни, але буде економнішим за попередника.

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Volkswagen проводить розробку третього покоління Tiguan. Кросовер презентують у 2023 році, а поки що з'явилися перші рендери моделі. Їх опублікував сайт Carscoops.

Зображення створили на основі шпигунських фото Volkswagen Tiguan — його неодноразово знімали під час тестів. Хоча його закрили камуфляжем, дизайн усе ж таки вдалося роздивитися.

[ + – ] Прототипи Volkswagen Tiguan неодноразово бачили на тестах Фото: Motor1.com

Кросовер стане виразнішим на вигляд. Його передня частина буде витримана в стилі Volkswagen Golf 8 — із величезними радіаторними ґратами та вузькими фарами. Крила трохи розширять, що додасть авто м'язів. Авто підросте й стане просторішим усередині.

Салон Volkswagen Tiguan 2023 також виконають у стилі Golf. Кросовер отримає віртуальну панель приладів і сенсорні перемикачі клімат-контролю, а сенсорний дисплей буде повернутий до водія.

[ + – ] Усі доступні двигуни Volkswagen Tiguan доповнять гібридною установкою Фото: carscoops.com

Новий Volkswagen Tiguan буде збудований на платформі MQB Evo, як і нинішня модель. Очікується, що в лінійці збережуться бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також 2,0-літрові турбодизелі, але їх доповнять 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Це дозволить знизити витрату палива та шкідливі викиди.

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Також повідомляється, що заряджений Volkswagen Tiguan R під питанням, адже його 320-сильний турбомотор не відповідає новим еконормам. Утім, з'явилася альтернатива йому — гібрид, що заряджається, потужністю 272 к.с. А ось електрична версія поки не планується, адже вона конкуруватиме з Volkswagen ID.4.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen розробляє інноваційний електромобіль із запасом ходу 2000 км.