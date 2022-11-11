Subaru показали багато оснащений молодіжний кросовер за $13 000 (фото)

Subaru Rex – найменший кросовер японської марки. Чотириметрове авто дебютувало у 87-сильній бензиновій версії, а потім має з'явитися економічний гібридний варіант.

Related video

Опубліковано перші фото Subaru Rex. Відому модель 80-х відродили у форматі бюджетного молодіжного кросовера. Вона вже доступна для замовлення в Японії за ціною від 1,82 до 2,171 млн ієн ($13 000 – 15 500). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті японської марки.

[ + – ] Кросовер сягає всього 4 м у довжину Фото: Subaru

Новий Subaru Rex – близький зібрат моделей Toyota Raize та Daihatsu Rocky. Авто відрізняється стриманим граненим дизайном із широкою решіткою радіатора та великими фарами. Це найменший кросовер Subaru.

[ + – ] Модель дебютувала у 87-сильній бензиновій версії Фото: Subaru

Розміри Subaru Rex 2023:

Довжина – 3995 мм

Ширина – 1695 мм

Висота – 1620 мм

Колісна база – 2525 мм

Кліренс — 185 мм

[ + – ] Базова комплектація включає віртуальну панель приладів Фото: Subaru

У салоні передбачена віртуальна панель приладів, а 9,0-дюймовий сенсорний дисплей повернуто до водія. Об'єм багажника складає 369 л.

Важливо

Стильно та недорого: представлений найдоступніший кросовер Honda (відео)

Базова комплектація Subaru Rex 2023 дуже багата — включає безключовий доступ, діодні фари, 16-дюймові диски, клімат-контроль, парктронік. Також обов'язковим є пакет безпеки Smart Assist – адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі та контролю "сліпих" зон.

[ + – ] Кросовер розробили спільно з Toyota та Daihatsu Фото: Subaru

Кросовер Subaru Rex дебютував у передньопривідній версії з 1,2-літровим бензиновим двигуном на 87 л. с. та варіатором. Втім, споріднені Toyota та Daihatsu також доступні з повним приводом і у гібридному виконанні, тому незабаром такі версії мають з'явитися у Subaru.

Раніше Фокус розповідав, що Subaru готують до прем'єри нове покоління Impreza – її покажуть на автошоу у Лос-Анджелесі.

Також ми писали про новий Subaru XV Crosstrek третього покоління. Він став більшим і отримав нові опції.