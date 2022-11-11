Subaru показали багато оснащений молодіжний кросовер за $13 000 (фото)
Subaru Rex – найменший кросовер японської марки. Чотириметрове авто дебютувало у 87-сильній бензиновій версії, а потім має з'явитися економічний гібридний варіант.
Опубліковано перші фото Subaru Rex. Відому модель 80-х відродили у форматі бюджетного молодіжного кросовера. Вона вже доступна для замовлення в Японії за ціною від 1,82 до 2,171 млн ієн ($13 000 – 15 500). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті японської марки.
Новий Subaru Rex – близький зібрат моделей Toyota Raize та Daihatsu Rocky. Авто відрізняється стриманим граненим дизайном із широкою решіткою радіатора та великими фарами. Це найменший кросовер Subaru.
Розміри Subaru Rex 2023:
- Довжина – 3995 мм
- Ширина – 1695 мм
- Висота – 1620 мм
- Колісна база – 2525 мм
- Кліренс — 185 мм
У салоні передбачена віртуальна панель приладів, а 9,0-дюймовий сенсорний дисплей повернуто до водія. Об'єм багажника складає 369 л.
Базова комплектація Subaru Rex 2023 дуже багата — включає безключовий доступ, діодні фари, 16-дюймові диски, клімат-контроль, парктронік. Також обов'язковим є пакет безпеки Smart Assist – адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі та контролю "сліпих" зон.
Кросовер Subaru Rex дебютував у передньопривідній версії з 1,2-літровим бензиновим двигуном на 87 л. с. та варіатором. Втім, споріднені Toyota та Daihatsu також доступні з повним приводом і у гібридному виконанні, тому незабаром такі версії мають з'явитися у Subaru.
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