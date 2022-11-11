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Авто

Subaru показали багато оснащений молодіжний кросовер за $13 000 (фото)

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Фото: Subaru | Subaru Rex відрізняється стриманим граненим дизайном

Subaru Rex – найменший кросовер японської марки. Чотириметрове авто дебютувало у 87-сильній бензиновій версії, а потім має з'явитися економічний гібридний варіант.

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Опубліковано перші фото Subaru Rex. Відому модель 80-х відродили у форматі бюджетного молодіжного кросовера. Вона вже доступна для замовлення в Японії за ціною від 1,82 до 2,171 млн ієн ($13 000 – 15 500). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті японської марки.

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Кросовер сягає всього 4 м у довжину
Фото: Subaru

Новий Subaru Rex – близький зібрат моделей Toyota Raize та Daihatsu Rocky. Авто відрізняється стриманим граненим дизайном із широкою решіткою радіатора та великими фарами. Це найменший кросовер Subaru.

Subaru Rex 2023, Subaru Rex, новий Subaru Rex, кросовер Subaru, компактний кросовер Subaru Fullscreen
Модель дебютувала у 87-сильній бензиновій версії
Фото: Subaru

Розміри Subaru Rex 2023:

  • Довжина – 3995 мм
  • Ширина – 1695 мм
  • Висота – 1620 мм
  • Колісна база – 2525 мм
  • Кліренс — 185 мм
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Базова комплектація включає віртуальну панель приладів
Фото: Subaru

У салоні передбачена віртуальна панель приладів, а 9,0-дюймовий сенсорний дисплей повернуто до водія. Об'єм багажника складає 369 л.

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Базова комплектація Subaru Rex 2023 дуже багата — включає безключовий доступ, діодні фари, 16-дюймові диски, клімат-контроль, парктронік. Також обов'язковим є пакет безпеки Smart Assist – адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі та контролю "сліпих" зон.

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Кросовер розробили спільно з Toyota та Daihatsu
Фото: Subaru

Кросовер Subaru Rex дебютував у передньопривідній версії з 1,2-літровим бензиновим двигуном на 87 л. с. та варіатором. Втім, споріднені Toyota та Daihatsu також доступні з повним приводом і у гібридному виконанні, тому незабаром такі версії мають з'явитися у Subaru.

Раніше Фокус розповідав, що Subaru готують до прем'єри нове покоління Impreza – її покажуть на автошоу у Лос-Анджелесі.

Також ми писали про новий Subaru XV Crosstrek третього покоління. Він став більшим і отримав нові опції.