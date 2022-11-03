Розкрито перші подробиці нової Subaru Impreza 2023 (фото)

Нова Subaru Impreza дебютує за два тижні. Автомобіль збереже знайомий дизайн та двигуни попередника, але отримає набір сучасних опцій.

Related video

Опубліковано перший офіційний тизер нової Subaru Impreza. Шосте покоління моделі С-класу презентують 17 листопада на автошоу у Лос-Анджелі. Про це повідомляється на офіційному сайті японської марки.

На тизері зображено силует Subaru Impreza 2023 у кузові гетчбек, але у лінійці має залишитися і седан. У автомобіля знайомий профіль, але він вищий за модель нинішнього покоління. Відомо, що довжина та колісна база моделі залишаться на колишньому рівні.

[ + – ] Дизайн Impreza буде витриманий у дусі кросовера Subaru Crosstrek Фото: Subaru

Дизайн Impreza, ймовірно, не надто зміниться і буде витриманий у стилі представленого нещодавно Subaru Crosstrek. Це означає, що решітка радіатора стане більшою, а фари – компактнішими.

У салоні за прикладом Crosstrek та флагманського кросовера Subaru Ascent встановлять великий 11,6-дюймовий дисплей портретного формату. Також покращиться шумоізоляція авто, а комплектацію доповнять покращені системи безпеки.

Важливо

Стильно та недорого: представлений найдоступніший кросовер Honda (відео)

Зі старту нова Subaru Impreza збереже 2,0-літровий 156-сильний бензиновий двигун і гібридну установку потужністю 150 к. с. Пізніше лінійку двигунів можуть розширити. Як і раніше, усі Impreza будуть повнопривідними.

Раніше Фокус розповідав, що кросовер Subaru перетворили на найдешевше у світі броньоване авто.