Раскрыты первые подробности новой Subaru Impreza 2023 (фото)

Новая Subaru Impreza дебютирует через две недели. Автомобиль сохранит знакомый дизайн и двигатели предшественника, но получит набор современных опций.

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Опубликован первый официальный тизер новой Subaru Impreza. Шестое поколение модели С-класса презентуют 17 ноября на автошоу в Лос-Анджеле. Об этом сообщается на официальном сайте японской марки.

На тизере изображен силуэт Subaru Impreza 2023 в кузове хэтчбек, но в линейке должен остаться и седан. У автомобиля знакомый профиль, но он выше модели нынешнего поколения. Известно, что длина и колесная база модели останутся на прежнем уровне.

[ + – ] Дизайн Impreza будет выдержан в духе кроссовера Subaru Crosstrek Фото: Subaru

Дизайн Impreza, скорее всего, не слишком изменится и будет выдержан в духе представленного недавно Subaru Crosstrek. Это значит, что решетка радиатора станет крупнее а фары – компактнее.

В салоне по примеру Crosstrek и флагманского кроссовера Subaru Ascent установят большой 11,6-дюймовый дисплей портретного формата. Также улучшится шумоизоляция авто, а комплектацию пополнят улучшенные системы безопасности.

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Со старта новая Subaru Impreza сохранит 2,0-литровый 156-сильный бензиновый двигатель и гибридную установку мощностью 150 л. с. Позже линейку моторов могут расширить. Как и прежде, все Impreza будут полноприводными.

Ранее Фокус рассказывал, что кроссовер Subaru превратили в самое дешевое в мире бронированное авто.