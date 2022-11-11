Subaru показали богато оснащенный молодежный кроссовер за $13 000 (фото)

Subaru Rex — самый маленький кроссовер японской марки. Четырехметровое авто дебютировало в 87-сильной бензиновой версии, а позже должен появиться экономичный гибридный вариант.

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Опубликованы первые фото Subaru Rex. Известную модель 80-х возродили в формате бюджетного молодежного кроссовера. Она уже доступна для заказа в Японии по цене от 1,82 до 2,171 миллиона иен ($13 000 – 15 500). Подробности авто раскрыли на официальном сайте японской марки.

[ + – ] Кроссовер достигает всего 4 м в длину Фото: Subaru

Новый Subaru Rex – близкий собрат моделей Toyota Raize и Daihatsu Rocky. Авто отличается строгим граненым дизайном с широкой решеткой радиатора и крупными фарами. Это самый маленький кроссовер Subaru.

[ + – ] Модель дебютировала в 87-сильной бензиновой версии Фото: Subaru

Размеры Subaru Rex 2023:

Длина – 3995 мм

Ширина – 1695 мм

Высота – 1620 мм

Колесная база – 2525 мм

Клиренс — 185 мм

[ + – ] Базовое оснащение включает виртуальную панель приборов Фото: Subaru

В салоне предусмотрена виртуальная панель приборов, а 9,0-дюймовый сенсорный дисплей повернут к водителю. Объем багажника составляет 369 л.

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Базовая комплектация Subaru Rex 2023 очень богатая – включает бесключевой доступ, диодные фары, 16-дюймовые диски, климат-контроль, парктроник. Также обязательным является пакет безопасности Smart Assist – адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля "слепых" зон.

[ + – ] Кроссовер разработали совместно с Toyota и Daihatsu Фото: Subaru

Кроссовер Subaru Rex дебютировал в переднеприводной версии с 1,2-литровым бензиновым мотором на 87 л. с. и вариатором. Впрочем, родственные Toyota и Daihatsu также доступны с полным приводом и в гибридном исполнении, поэтому вскоре такие версии должны появиться и у Subaru.

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