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Авто

Дизайн как у Golf и гибридная установка: каким будет новый Volkswagen Tiguan 2023 (фото)

Volkswagen Tiguan 2023, Volkswagen Tiguan, новый Volkswagen Tiguan, кроссовер Volkswagen, новый Фольксваген Тигуан
Фото: carscoops.com | Дизайн передней части выполнят в духе Volkswagen Golf 8

Новый Volkswagen Tiguan кардинально изменится внешне и станет выразительнее на вид. Кроссовер сохранит знакомые бензиновые и дизельные двигатели, но будет экономичнее предшественника.

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Volkswagen ведет разработку третьего поколения Tiguan. Кроссовер презентуют в 2023 году, а пока появились первые рендеры модели. Их опубликовал сайт Carscoops.

Изображения создали на основе шпионских фото Volkswagen Tiguan – его неоднократно снимали во время тестов. Хотя его закрыли камуфляжом, дизайн все же удалось рассмотреть.

Volkswagen Tiguan 2023, Volkswagen Tiguan, новый Volkswagen Tiguan, кроссовер Volkswagen, новый Фольксваген Тигуан Fullscreen
Прототипы Volkswagen Tiguan неоднократно видели на тестах
Фото: Motor1.com

Кроссовер станет выразительнее на вид. Его передняя часть будет выдержана в стиле Volkswagen Golf 8 – с огромной решеткой радиатора и узкими фарами. Крылья немного расширят, что добавит автомобилю мускулов. Авто подрастет и станет просторнее внутри.

Салон Volkswagen Tiguan 2023 также выполнят в стиле Golf. Кроссовер получит виртуальную панель приборов и сенсорные переключатели климат-контроля, а сенсорный дисплей будет повернут к водителю.

Volkswagen Tiguan 2023, Volkswagen Tiguan, новый Volkswagen Tiguan, кроссовер Volkswagen, новый Фольксваген Тигуан Fullscreen
Все доступные двигатели Volkswagen Tiguan дополнят гибридной установкой
Фото: carscoops.com

Новый Volkswagen Tiguan будет построен на платформе MQB Evo, как и нынешняя модель. Ожидается, что в линейке сохранятся бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровые турбодизели, но всех их дополнят 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Это позволит снизить расход топлива и вредные выбросы.

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Также сообщается, что заряженный Volkswagen Tiguan R под вопросом, ведь его 320-сильный турбомотор не отвечает новым эко-нормам. Впрочем, появиться альтернатива ему – подзаряжаемый гибрид мощностью 272 л. с. А вот электрическая версия пока не планируется, ведь она будет конкурировать с Volkswagen ID.4.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen разрабатывает инновационный электромобиль с запасом хода 2000 км.