Дизайн как у Golf и гибридная установка: каким будет новый Volkswagen Tiguan 2023 (фото)

Новый Volkswagen Tiguan кардинально изменится внешне и станет выразительнее на вид. Кроссовер сохранит знакомые бензиновые и дизельные двигатели, но будет экономичнее предшественника.

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Volkswagen ведет разработку третьего поколения Tiguan. Кроссовер презентуют в 2023 году, а пока появились первые рендеры модели. Их опубликовал сайт Carscoops.

Изображения создали на основе шпионских фото Volkswagen Tiguan – его неоднократно снимали во время тестов. Хотя его закрыли камуфляжом, дизайн все же удалось рассмотреть.

[ + – ] Прототипы Volkswagen Tiguan неоднократно видели на тестах Фото: Motor1.com

Кроссовер станет выразительнее на вид. Его передняя часть будет выдержана в стиле Volkswagen Golf 8 – с огромной решеткой радиатора и узкими фарами. Крылья немного расширят, что добавит автомобилю мускулов. Авто подрастет и станет просторнее внутри.

Салон Volkswagen Tiguan 2023 также выполнят в стиле Golf. Кроссовер получит виртуальную панель приборов и сенсорные переключатели климат-контроля, а сенсорный дисплей будет повернут к водителю.

[ + – ] Все доступные двигатели Volkswagen Tiguan дополнят гибридной установкой Фото: carscoops.com

Новый Volkswagen Tiguan будет построен на платформе MQB Evo, как и нынешняя модель. Ожидается, что в линейке сохранятся бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровые турбодизели, но всех их дополнят 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Это позволит снизить расход топлива и вредные выбросы.

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Также сообщается, что заряженный Volkswagen Tiguan R под вопросом, ведь его 320-сильный турбомотор не отвечает новым эко-нормам. Впрочем, появиться альтернатива ему – подзаряжаемый гибрид мощностью 272 л. с. А вот электрическая версия пока не планируется, ведь она будет конкурировать с Volkswagen ID.4.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen разрабатывает инновационный электромобиль с запасом хода 2000 км.