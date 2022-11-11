Volkswagen розробляє інноваційний електрокар з ГБО та запасом ходу 2000 км

Новий електромобіль Volkswagen із рекордним запасом ходу з'явиться після 2026 року. Його оснастять водневими паливними осередками зі спеціальною керамічною мембраною.

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Volkswagen розпочав розробку революційної електричної моделі. Її запас ходу становитиме близько 2000 км. Про це повідомляє сайт Autodaily.

Новий електрокар Volkswagen розробляють разом із компанією Kraftwerk Tubes спеціалізуються на водневих паливних осередках. Саме цю технологію отримає електрокар Volkswagen. Він має з'явитися після 2026 року, а його конкурентами стануть водневі Toyota Mirai та Hyundai Nexo.

[ + – ] Audi A2H2 2004 став першим авто концерну Volkswagen на водні Фото: Motor1.com

Особливістю силової установки Kraftwerk Tubes стане керамічна мембрана. Вона дешевша за полімерні мембрани Toyota і Hyundai, що дозволить знизити ціну авто. Винахід вже запатентували.

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Як відомо, з 2035 року в Європі заборонять продаж авто з двигунами внутрішнього згоряння. У зв'язку з цим автовиробники активізують розробку електромобілів, причому не лише зі звичними батареями, а й водневими елементами палива.

[ + – ] Водневий Volkswgaen Golf 2014 року Фото: Volkswagen

Електрокари з паливними осередками мають низку переваг перед моделями зі звичними акумуляторними батареями. Вони мають більший запас ходу, а заправка водневого ГБО займає кілька хвилин і відбувається набагато швидше, ніж заряджання батареї.

Концерн Volkswagen вже давно розробляє авто із паливними осередками. Ще у 2004 році дебютував концепт-кар Audi A2H2, а в 2014 році презентували Volkswagen Golf та Jetta з водневим ГБО.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen до 2030 випустить 10 різних електричних моделей вартістю від 20 000 євро.