Революційний флагман: презентовано новий електрокросовер Volvo EX90 (відео)

Наступник Volvo XC90 радикально перетворився та став інноваційним електромобілем. Це найбезпечніша модель в історії шведського бренду.

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У Швеції презентували новий Volvo EX90. Великий сімейний кросовер прийшов на зміну моделі ХС90 та став новим флагманом марки. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Volvo.

[ + – ] Кросовер прийшов на зміну Volvo XC90 Фото: Volvo

Розробники вважають, що Volvo EX90 2023 розпочинає нову еру в історії бренду. Кросовер став електричним, а ще його називають найбезпечнішим Volvo в історії. Виробництво моделі стартує наприкінці 2023 року, а її стартова ціна становитиме трохи менше ніж 80 000 доларів.

Дизайн Volvo EX90 2023

Новий Volvo EX90 зберігає знайомий силует, а в дизайні переважають традиційні для шведських авто грані. Разом з тим, в авто відсутня решітка радіатора, а тоненькі Т-подібні діодні фари виконані на кшталт преміального електрокара Polestar 3.

[ + – ] Модель дебютувала у топовій 503-сильній версії Фото: Volvo

Саме у Polestar 3 кросовер Volvo запозичив нову платформу SPA2. У його конструкції активно використані матеріали, одержані шляхом вторинного перероблення.

[ + – ] У салоні встановлено великий тачскрин портретного формату Фото: Volvo

Салон та комплектація Volvo EX90

Усередині переважає стриманий скандинавський стиль. Електромобіль Volvo EX90 оснастили тоненьким дисплеєм віртуальної панелі приладів та великим 14,5-дюймовим тачскрином портретного формату. Мультимедіа побудована на платформі Google Android. На кермі з'явилися сенсорні кнопки.

[ + – ] У конструкції авто використані матеріали, отримані шляхом вторинного перероблення Фото: Volvo

Кросовер залишається семимісним і просторішим, ніж XC90. Серед опцій з'явилися доступ до салону зі смартфона та потужна акустика Bowlers&Wilkins з динаміками у підголівниках сидінь.

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Безпека Volvo EX90

Розробники вважають, що технології Volvo EX90 дозволяють на 20% знизити ризик серйозних ДТП, якщо порівняти з і так безпечним попередником ХС90. Всі EX90 оснащені системами автоматичного гальмування, контролю розмітки та "сліпих" зон. Електроніка може розпізнавати не лише втому водія, а й погіршення його самопочуття, що може врятувати життя.

[ + – ] На даху авто встановлено лідар Фото: Volvo

Мало того, вже в базовій версії електрокар Volvo отримав інноваційну систему напівавтономного водіння з набором камер, сенсорів та лідаром (лазерним далекоміром), здатним розрізняти пішоходів на відстані 250 м.

[ + – ] Запас ходу електромобіля становить 600 км Фото: Volvo

Характеристики Volvo EX90 2023

Спочатку у продаж надійде топова повнопривідна версія моделі з двома моторами загальною потужністю 503 к. с. і з крутним моментом 910 Нм. Її оснастять величезною батареєю на 111 кВт∙год, що забезпечує запас ходу 600 км.

Зарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна 35 хвилин. Цікава деталь: його зарядка — двоспрямована, тобто він може живити будинок електрикою при відключеннях світла.

Раніше Фокус повідомляв, що Volvo готують недорогий початковий електрокросовер. Він породиться зі Smart.

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