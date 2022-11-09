Революційний флагман: презентовано новий електрокросовер Volvo EX90 (відео)
Наступник Volvo XC90 радикально перетворився та став інноваційним електромобілем. Це найбезпечніша модель в історії шведського бренду.
У Швеції презентували новий Volvo EX90. Великий сімейний кросовер прийшов на зміну моделі ХС90 та став новим флагманом марки. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Volvo.
Розробники вважають, що Volvo EX90 2023 розпочинає нову еру в історії бренду. Кросовер став електричним, а ще його називають найбезпечнішим Volvo в історії. Виробництво моделі стартує наприкінці 2023 року, а її стартова ціна становитиме трохи менше ніж 80 000 доларів.
Дизайн Volvo EX90 2023
Новий Volvo EX90 зберігає знайомий силует, а в дизайні переважають традиційні для шведських авто грані. Разом з тим, в авто відсутня решітка радіатора, а тоненькі Т-подібні діодні фари виконані на кшталт преміального електрокара Polestar 3.
Саме у Polestar 3 кросовер Volvo запозичив нову платформу SPA2. У його конструкції активно використані матеріали, одержані шляхом вторинного перероблення.
Салон та комплектація Volvo EX90
Усередині переважає стриманий скандинавський стиль. Електромобіль Volvo EX90 оснастили тоненьким дисплеєм віртуальної панелі приладів та великим 14,5-дюймовим тачскрином портретного формату. Мультимедіа побудована на платформі Google Android. На кермі з'явилися сенсорні кнопки.
Кросовер залишається семимісним і просторішим, ніж XC90. Серед опцій з'явилися доступ до салону зі смартфона та потужна акустика Bowlers&Wilkins з динаміками у підголівниках сидінь.Важливо
Безпека Volvo EX90
Розробники вважають, що технології Volvo EX90 дозволяють на 20% знизити ризик серйозних ДТП, якщо порівняти з і так безпечним попередником ХС90. Всі EX90 оснащені системами автоматичного гальмування, контролю розмітки та "сліпих" зон. Електроніка може розпізнавати не лише втому водія, а й погіршення його самопочуття, що може врятувати життя.
Мало того, вже в базовій версії електрокар Volvo отримав інноваційну систему напівавтономного водіння з набором камер, сенсорів та лідаром (лазерним далекоміром), здатним розрізняти пішоходів на відстані 250 м.
Характеристики Volvo EX90 2023
Спочатку у продаж надійде топова повнопривідна версія моделі з двома моторами загальною потужністю 503 к. с. і з крутним моментом 910 Нм. Її оснастять величезною батареєю на 111 кВт∙год, що забезпечує запас ходу 600 км.
Зарядити електрокар у швидкому режимі на 80% можна 35 хвилин. Цікава деталь: його зарядка — двоспрямована, тобто він може живити будинок електрикою при відключеннях світла.
Раніше Фокус повідомляв, що Volvo готують недорогий початковий електрокросовер. Він породиться зі Smart.
Також ми писали, що свій флагманський кросовер презентувала і Honda.