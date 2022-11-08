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Авто

Volvo розробляють недорогий електрокросовер із запасом ходу понад 400 км (фото)

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Фото: Auto Express | Volvo EX30 — компактний міський електрокросовер довжиною близько 4,2-4,3 м.

Новий Volvo EX30 стане найдоступнішим електрокаром шведського бренду. Компактний міський електрокросовер буде близьким родичем Smart #1.

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Електричну лінійку Volvo поповнить нова модель. Її назвуть EX30 і вона з'явиться найближчими роками. Про це стало відомо британському виданню Auto Express.

На цей час у модельному ряду Volvo два електромобілі – XC40 Recharge та C40. Вже 9 листопада презентують флагманський електрокросовер Volvo EX90, а незабаром за ним піде і доступний EX30. Шведська компанія нещодавно вже зареєструвала права на цю назву.

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Модель побудують на модульній платформі SEA, яку використовує кросовер Smart
Фото: Auto Express

Новий Volvo EX30 буде компактним міським кросовером довжиною близько 4,2-4,3 м та вартістю приблизно 35 000 євро. Судячи з перших рендерів, електрокар збереже фірмовий гранований дизайн шведської марки.

Електромобіль Volvo буде побудований на модульній платформі SEA, розробленій разом із Geely. Воно дозволяє створювати електрокари різних розмірів: її використовують і компактний кросовер Smart #1, і розкішний 5,2-метровий мінівен Zeekr 009.

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Очікується, що саме у сумісного за розмірами Smart #1 кросовер Volvo EX30 запозичить батарею на 66 кВт∙год. Запас ходу буде приблизно таким самим, як у німецького електромобіля – близько 440 км. Заряджання у швидкому режимі на 80% займе 35 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, що Volvo та Geely розробили недорогий сімейний кросовер за $18 500.

Також ми писали, що недорогий електрокар готує і Honda. Він коштуватиме менше ніж 30 000 доларів.