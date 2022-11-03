Honda готує недорогий електромобіль вартістю менше від $30 000: перші подробиці

Недорогу електричну модель Honda розроблять разом із General Motors. Запас ходу авто становитиме близько 400 км.

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Модельний ряд Honda поповнить недорогий електромобіль. Інформацію вже підтвердив старший керуючий виконавчий директор японського концерну Сіндзі Аояма. Про це повідомляє сайт Motor1.

За словами Сіндзі Аоями, нова Honda з робочою назвою AEV (affordable electric vehicle — доступний електромобіль) з'явиться у 2027 році. Її стартова вартість буде меншою за 30 000 доларів.

У Honda поки не поспішають ділитися деталями майбутньої моделі, але відомо, що розробка електрокара ведеться спільно з концерном General Motors. Це вже не перший спільний проєкт двох автогігантів — саме GM допомогли створити перший електрокросовер японської марки Honda Prologue.

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"Ми вважаємо, що комплексна співпраця є взаємовигідною, не лише щодо платформи авто, а й щодо закупівель та постачання. Співпраця — це майбутнє. І у Honda, і у GM достатньо технологій, щоб будувати власні автомобілі. Тепер інженери двох концернів розкривають технології, які у нас є, а потім намагаються обговорити, які технології можуть бути оптимальними для обох", — наголосив Сіндзі Аояма.

Найімовірніше, дешевий електромобіль Honda буде побудований на платформі GM Ultium. Її використовують Honda Prologue, а також доступний електрокросовер Chevrolet Equinox вартістю ті ж $30 000. У базовій версії Equinox оснащений 210-сильним мотором і має запас ходу в 400 км і, швидше за все, у його японського побратима будуть схожі характеристики.

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