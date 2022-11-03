Honda готовит недорогой электромобиль стоимостью менее $30 000: первые подробности

Недорогую электрическую модель Honda разработают совместно с General Motors. Запас хода авто составит около 400 км.

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Модельный ряд Honda пополнит недорогой электромобиль. Информацию уже подтвердил старший управляющий исполнительный директор японского концерна Синдзи Аояма. Об этом сообщает сайт Motor1.

По словам Синдзи Аоямы, новая Honda с рабочим названием AEV (affordable electric vehicle – доступный электромобиль) появится в 2027 году. Ее стартовая стоимость будет менее 30 000 долларов.

В Honda пока не спешат делиться деталями будущей модели, но известно, что в разработка электрокара ведется совместно с концерном General Motors. Это уже не первый совместный проект двух автогигантов – именно GM помогли создать первый электрокроссовер японской марки Honda Prologue.

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"Мы считаем, что комплексное сотрудничество является взаимовыгодным, не только в отношении платформы авто, но и в отношении закупок и снабжения. Сотрудничество — это будущее. И у Honda, и у GM достаточно технологий, чтобы строить собственные автомобили. Теперь инженеры двух концернов раскрывают технологии, которые у нас есть, а затем пытаются обсудить, какие технологии могут быть оптимальными для обоих", — подчеркнул Синдзи Аояма.

Скорее всего, недорогой электромобиль Honda будет построен на платформе GM Ultium. Ее используют Honda Prologue, а также доступный электрокроссовер Chevrolet Equinox стоимостью те же $30 000. В базовой версии Equinox оснащен 210-сильным мотором и обладает запасом хода в 400 км и, скорее всего, у его японского собрата будут схожие характеристики.

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