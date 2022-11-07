General Motors готують недороге та економічне сімейне авто за ціною Duster (фото)

Бюджетний Wuling Capgemini отримав розкішний чотиримісний салон із комфортабельними задніми сидіннями. Мінівен оснастять економічною гібридною установкою.

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Опубліковано перші фото Wuling Capgemini Hybrid. Бюджетний сімейний мінівен від підрозділу General Motors планують презентувати у грудні. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Гібрид коштуватиме близько 20 000 доларів Фото: CarNewsChina

Новий Wuling Capgemini Hybrid — кардинально оновлена версія моделі, що випускається з 2020 року. Мінівен досягає 4875 мм завдовжки, 1880 мм завширшки і 1690 мм заввишки з колісною базою 2800 мм. В авто стриманий дизайн з широкими решітками радіатора, тоненькими діодними фарами та профільованими боковинами. Топова версія одержала 18-дюймові диски.

[ + – ] Базова комплектація включає віртуальну панель приладів Фото: CarNewsChina

Хоча модель недорога, в салоні встановлені віртуальна панель приладів та 10,25-дюймовий мультимедіа тачскрин з функцією голосового управління. Поряд зі стандартною п'ятимісною версією можна вибрати чотиримісний варіант — у цьому випадку ззаду встановлено два окремі крісла з регулюваннями та підставками для відпочинку ніг.

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Мінівен Wuling Capgemini 2023 буде економічним гібридом — оснастять 2,0-літровою 136-сильною бензиновою четвіркою та електромотором. Сумарну потужність та витрату палива поки не повідомляють, як і ціну. Очікується, що авто коштуватиме менш як 20 000 доларів і продаватиметься не лише в Китаї.

[ + – ] У топових версіях ззаду встановлено два окремі крісла Фото: CarNewsChina

Раніше Фокус розповідав про недорогий електромобіль Wuling вартістю до $10 000. Його планують продавати у всьому світі.

Також General Motors розробили вантажний електрокар Wuling за 4000 доларів.