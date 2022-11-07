General Motors готують недороге та економічне сімейне авто за ціною Duster (фото)
Бюджетний Wuling Capgemini отримав розкішний чотиримісний салон із комфортабельними задніми сидіннями. Мінівен оснастять економічною гібридною установкою.
Опубліковано перші фото Wuling Capgemini Hybrid. Бюджетний сімейний мінівен від підрозділу General Motors планують презентувати у грудні. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Wuling Capgemini Hybrid — кардинально оновлена версія моделі, що випускається з 2020 року. Мінівен досягає 4875 мм завдовжки, 1880 мм завширшки і 1690 мм заввишки з колісною базою 2800 мм. В авто стриманий дизайн з широкими решітками радіатора, тоненькими діодними фарами та профільованими боковинами. Топова версія одержала 18-дюймові диски.
Хоча модель недорога, в салоні встановлені віртуальна панель приладів та 10,25-дюймовий мультимедіа тачскрин з функцією голосового управління. Поряд зі стандартною п'ятимісною версією можна вибрати чотиримісний варіант — у цьому випадку ззаду встановлено два окремі крісла з регулюваннями та підставками для відпочинку ніг.
Мінівен Wuling Capgemini 2023 буде економічним гібридом — оснастять 2,0-літровою 136-сильною бензиновою четвіркою та електромотором. Сумарну потужність та витрату палива поки не повідомляють, як і ціну. Очікується, що авто коштуватиме менш як 20 000 доларів і продаватиметься не лише в Китаї.
Раніше Фокус розповідав про недорогий електромобіль Wuling вартістю до $10 000. Його планують продавати у всьому світі.
Також General Motors розробили вантажний електрокар Wuling за 4000 доларів.